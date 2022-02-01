اقتصاد وأسواق

النقل الجوي للركاب والبضائع يحقق 91.3 مليار جنيه خلال 2019-2020

جاءت المصروفات الخدمية بحوالي 18 مليار جنيه
دينا مجدي 1:04 ص, الأربعاء, 2 فبراير 22 1:04 ص, الأربعاء, 2 فبراير 22

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نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نشرته السنوي حول الإيرادات المحققة من النقل الجوي للركاب والبضائع والتي بلغت نحو 91.3 مليار جنيه لعام 2019/2020.

كما وصل إجمالي قيمة المشتلزمات السلعية إلى 11.1 مليار جنيه، وجاءت المصروفات الخدمية بحوالي 18 مليار جنيه، وحقق إجمالي قيمة المصروفات الأخرى 25.2 مليار جنيه. وبلغ متوسط عدد المشتغلين بشركات الطيران الوطنية نحو 35 ألف و566 مشتغلا عام 2019/2020، منهم 30 ألف و794 مشتغل بالقطاع العام/ الأعمال العام بنسبة 86.6%، و4 آلاف و772 مشتغل بالقطاع الخاص بنسبة 13.4%، وبلغ إجمالي قيمة الأجور النقدية والمزايا العينية والتأمينات الاجتماعية بشركات الطيران الوطنية 6.9 مليار جنيه عام 2019/2020.

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وسجل عدد المطارات المصرية التي تمت بها حركة شركات الطيران الوطنية 20 مطارا، وبلغ عدد شركات الطيران الوطنية 17 شركة منها 8 شركات قطاع عام/ أعمال عام، و9 شركات قطاع خاص.

وبلغ عدد الطائرات المستخدمة في الشركات الوطنية 182 طائرة، منها 88 طائرة بالقطاع العام/ الأعمال العام بنسبة 48.4% و94 طائرة بالقطاع الخاص بنسبة 51.6%. وبلغ إجمالي الحركة الدولية والمحلية للطائرات ” الركاب والبضائع”، بالمطارات نحو 127.2 ألف رحلة عام 2019/2020، موزعة بواقع 76.7 ألف رحلة بالقطاع العام/ الأعمال العام بنسبة 60.3%، و50.5 ألف رحلة بالقطاع الخاص بنسبة 39.7%.

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بقلم دينا مجدي

كاتبة وصحفية بجريدة المال، حاصلة على بكالريوس إعلام من الجامعة البريطانية في مصر، قسم الإذاعة والتليفزيون، مذيعة ومراسلة

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