النقل الجوي للركاب والبضائع يحقق 91.3 مليار جنيه خلال 2019-2020

نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نشرته السنوي حول الإيرادات المحققة من النقل الجوي للركاب والبضائع والتي بلغت نحو 91.3 مليار جنيه لعام 2019/2020.

كما وصل إجمالي قيمة المشتلزمات السلعية إلى 11.1 مليار جنيه، وجاءت المصروفات الخدمية بحوالي 18 مليار جنيه، وحقق إجمالي قيمة المصروفات الأخرى 25.2 مليار جنيه. وبلغ متوسط عدد المشتغلين بشركات الطيران الوطنية نحو 35 ألف و566 مشتغلا عام 2019/2020، منهم 30 ألف و794 مشتغل بالقطاع العام/ الأعمال العام بنسبة 86.6%، و4 آلاف و772 مشتغل بالقطاع الخاص بنسبة 13.4%، وبلغ إجمالي قيمة الأجور النقدية والمزايا العينية والتأمينات الاجتماعية بشركات الطيران الوطنية 6.9 مليار جنيه عام 2019/2020.

وسجل عدد المطارات المصرية التي تمت بها حركة شركات الطيران الوطنية 20 مطارا، وبلغ عدد شركات الطيران الوطنية 17 شركة منها 8 شركات قطاع عام/ أعمال عام، و9 شركات قطاع خاص.

وبلغ عدد الطائرات المستخدمة في الشركات الوطنية 182 طائرة، منها 88 طائرة بالقطاع العام/ الأعمال العام بنسبة 48.4% و94 طائرة بالقطاع الخاص بنسبة 51.6%. وبلغ إجمالي الحركة الدولية والمحلية للطائرات ” الركاب والبضائع”، بالمطارات نحو 127.2 ألف رحلة عام 2019/2020، موزعة بواقع 76.7 ألف رحلة بالقطاع العام/ الأعمال العام بنسبة 60.3%، و50.5 ألف رحلة بالقطاع الخاص بنسبة 39.7%.