«النقل الجماعي والسياحي» يهبطان بمبيعات الأتوبيسات 27% خلال 10 أشهر (جراف)

تراجعت مبيعات الأتوبيسات في مصر بنسبة 27%، لتصل إلى 14.6 ألف مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، مقابل 20 ألفًا و62 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للبيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

ويعود تراجع مبيعات الأتوبيسات إلى انخفاض مبيعات الأتوبيسات المنتمية لفئات القطاع السياحي والنقل الجماعي بنسب تصل إلى 6.7% و29.7% على الترتيب.

وقال مصدر مسئول في المجموعة العربية للتجارة والتوزيع “القصراوي جروب”، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «جاك، وجولدن دراجون»، إن سوق الشاحنات في مصر قد تأثرت بشكل كبير من الإجراءات والقيود التى فرضت من قبل الجهات الحكومية على العمليات الاستيرادية، موضحا أن الكيانات العاملة في مجال سوق السيارات لم تتمكن من جلب أي شحنة من الخارج منذ الربع الثاني من العام الجاري.

وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن غالبية المصنعيين المحليين يعانون حاليًا من نقص المخزون من مكونات الإنتاج مما تسببت في ضعف الطاقة الإنتاجية وانخفاض الكميات الموردة والمعروضة محليًا.

وأكد الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة إحلال السيارات القديمة، في تصريحات سابقة، أن الشركات المشاركة في المبادرة قد أرجأت إصدار موافقات على طلبات التخصيص لصالح عملاء جدد لحين توفيق أوضاعها الإنتاجية وتوافر المكونات.

وأوضح أن الشركات متوقفة حاليًا عن قبول طلبات جديدة نظرا لبعض الأمور المتعلقة بخطوط إنتاجها، ولكنها مازالت مستمرة فى المشاركة بالمبادرة.

ويذكر أن الصفحة الرسمية لمبادرة إحلال السيارات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أعلنت عن توقف عمليات إنتاج ميكروباص «زيمكس» بشكل مؤقت بمصانع “الشركة المصرية البريطانية لتصنيع السيارات – إيبام”؛ جراء صعوبة استيراد مكونات الإنتاج.

وترصد “المال” فى تقريرها التالي؛ تطور مبيعات الأتوبيسات في مصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى؛ استنادًا إلى التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

سجلت مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًا – تراجعًا- بنسبة 13% لتصل إلى 10.1 ألف مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، مقابل 11.6 ألف وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

وانخفضت مبيعات الأتوبيسات المستوردة بنسبة 46.5% إلى 4509 مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 8422 وحدة فى نفس فترة المقارنة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ تطور مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2022/2021:

«شيفروليه» تتصدر مبيعات الأتوبيسات في مصر

تصدرت العلامة التجارية «شيفروليه» مبيعات الاتوبيسات فى مصر بعدما استحوذت على حصة سوقية 28% بإجمالي بيع 4088 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى.

وجاءت «سوزوكي» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 25.6% محققة بيع 3743 وحدة، أعقبتها «تويوتا» فى المركز الثالث بحصة بلغت 18.7% بنحو 2739 مركبة.

وحلت «كينج لونج» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 11.3% بنحو 1657 أتوبيس، أعقبتها «جولدن دراجون» في المركز الخامس بحصة بلغت 6.6% بواقع 963 وحدة.

وحصدت «هيونداي» المرتبة السادسة بحصة سوقية قدرها 2.4% محققة بيع 349 مركبة، فيما تراجعت «جوى لونج» للمركز السابع بحصة سوقية 1.8% مسجلة نحو 266 أتوبيس.

وحلت «مرسيدس MCV» فى المرتبة الثامنة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع الأتوبيسات مسجلة حصة سوقية 1.6% مسجلة نحو 237 مركبات خلال تلك الفترة.

واحتلت «فوتون» في المرتبة التاسعة بحصة سوقية 1.4% بإجمالي بيع 208 مركبات، تلتها «ميتسوبيشي» للمركز العاشر بحصة بلغت 1.4% بواقع 201 أتوبيس.

وحافظت «بريليانس» على تمركزها في المرتبة الحادية عشر بعدما استحوذت على حصة سوقية 0.5% بإجمالى بيع 70 مركبة، فيما صعدت «نيسان» للمركز الثاني عشر بحصة بلغت 0.2% مسجلة نحو 32 أتوبيس خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى:

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ حصص ماركات الأتوبيسات الأكثر مبيعًا في مصر خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى:

«كينج لونج» تحتفظ بصدارة مبيعات «الميكروباص» في مصر

احتفضظت العلامة الصينية «كينج لونج» بصدارة مبيعات الميكروباص فى مصر، بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات القطاع، بنسبة بلغت 37% مسجلة نحو 1657 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى.

وجاءت «تويوتا» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 27% بإجمالي بيع 1197 مركبة، تبعتها «جولدن دراجون» فى المركز الثالث بحصة بلغت 22% بواقع 963 وحدة.

وصعدت «جوى لونج» للمرتبة الرابعة بعدما استحوذت على حصة سوقية 6% بإجمالي بيع 266 مركبة، تبعتها «فوتون» فى المركز الخامس بحصة بلغت 4.6% بنحو 206 مركبات.

وظهرت «بريليانس» في المرتبة السادسة مسجلة حصة سوقية 2% بإجمالي 70 مركبة، من إجمالى مبيعات القطاع.

فيما استحوذت العلامات التجارية الأخري على حصة سوقية 1.4%، من إجمالى مبيعات مركبات النقل الجماعي “الميكروباص” فى مصر، التى بلغت 4432 وحدة خلال تلك الفترة.

«سوزوكي» تهيمن على مبيعات «الميني فان» في مصر

هيمنت العلامة التجارية «سوزوكي» على مبيعات السيارات «الميني فان» في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 57% بإجمالى بيع 3743 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت «شيفروليه» فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى شريحة سيارات «الميني فان» مسجلة حصة سوقية 43% بإجمالي 2780 مركبة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ حصص العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات «الميني فان» في مصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى: