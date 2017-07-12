النقل الجماعي بالقاهرة توافق على تشغيل أتوبيسات مواصلات مصر



مدحت إسماعيل:



وافقت إدارة مشروع النقل الجماعي بمحافظة القاهرة، على تشغيل الأتوبيس فائق الجودة لشركة مواصلات مصر، على أن تكون سعر التذكرة 5 جنيهات للرحلة الواحدة، بحسب تصريحات المهندس محمد عبد الله، رئيس إدارة المشروع. وأعلنت مواصلات مصر، العاملة في مجال النقل الجماعي الذكي، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية عن بدء التشغيل التجريبي لمركباتها في شوارع القاهرة الكبرى، فى المرحلة الأولى بعدد 180 سيارة ” 100 مينى باص، و80 أتوبيس ذكى مكيف”، وتعمل على 18 خطا على مستوى القاهرة الكبرى.



تنفذ شركة مواصلات مصر المشروع بالتعاون مع محافظة القاهرة وهيئة النقل العام، بعد استحواذ مجموعة الإمارات الوطنية على 70% منها.



من جانبه أعرب الدكتور أحمد عبود، الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات الوطنية، عن سعادته بإتمام صفقة الاستحواذ على 70% من شركة مواصلات مصر، مؤكداً أن الشركة تولي أهمية خاصة للسوق المصرية، موضحا أن مشروع النقل الجماعي الذكي يعد أولى المشروعات المشتركة بين الجانبين المصري والإماراتي. يعتمد المشروع على أول منظومة الكترونية لإصدار التذاكر الذكية، وتصل القيمة الاستثمارية للمشروع أكثر من مليار جنيه مصري. وقال الدكتور هشام طه، الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات مصر، إن الشركة قامت بإجراء دراسات الجدوى للمشروع قبل البدء في تنفيذه، وتوصلت الدراسات إلي أن هناك حاجة ماسة لوجود وسائل نقل حضارية وذكية، مزودة بأنظمة تكنولوجية متقدمة.



وأضاف أن مواصلات مصر، قامت مؤخرا بطرح مناقصة لتوريد 236 سيارة نقل جماعي، وبدأنا في مرحلتها الأولى التى سيتم إطلاقها خلال أيام، بعدد 100 ميني باص و80 اتوبيس.

وأوضح أن كل مركبة مزود بمكيف للهواء، وشاشة للدفع الإلكتروني والانترنت المجاني “الواي فاي” وشاشة لعرض المسارات والمحطات التالية، وتم تجهيز حوالي 30% من السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن كل أتوبيس مراقب داخليا بكاميرات مراقبة، وعداد اتوماتيكي لحصر عدد الركاب بالسيارة ، كما أن جميع السيارات مزودة بمخرج USB، وسماعات بجوار كل راكب لسماع الإعلانات المعروضة على الشاشات.



وأشار إلى أن مواصلات مصر تستهدف خدمة 8 ملايين راكب، خلال عامين ونصف، ومن المتوقع أن يستوعب المشروع نحو 3600 عامل ومهندس وسائق، بمتوسط دخل شهري 4 ألاف جنيه، ومن المتوقع توفير 52 خط سير على مستوى القاهرة الكبرى، من خلال ربط أماكن انتظار السيارات بمحطات مترو الأنفاق.

