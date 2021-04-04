«النقل الجماعى والسياحى» يهبطان بمبيعات الأتوبيسات

سجلت مبيعات الأتوبيسات فى السوق المصرية خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين – تراجعًا – بنسبة %21.7 لتصل إلى 4045 وحدة، مقارنة مع نحو 5167 مركبة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» تراجعت مبيعات الأتوبيسات المنتمية لفئات النقل الجماعى بمختلف فئاتها بنسبة %14.1 كما انخفض أداء المركبات المنتمية للقطاع السياحى بنسبة %53.5 خلال تلك الفترة.

وهوت المبيعات الإجمالية للأتوبيسات المجمعة محليًا بنسبة %36 إلى 2495 مركبة خلال الفترة المذكورة، مقابل 3900 مركبة لفترة المقارنة.

فى المقابل، ارتفعت مبيعات الأتوبيسات المستوردة بمختلف فئاتها بنسبة %223 إلى 1550 وحدة، مقابل 1267 مركبة.

ورصدت “المال” تطور مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها فى السوق المحلية خلال شهرى يناير وفبرايرالماضى؛ حيث تراجع أداء قطاع «الميكروباص» بنسبة %30 إلى 1965 مركبة، مقارنة مع نحو 2812 وحدة فى فترة المقارنة.

وهبطت مبيعات قطاع الميكروباص السياحى بنسبة %50.6 إلى 361 مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 731 مركبة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وانخفضت مبيعات الأتوبيسات السياحية الصغيرة “Tourism Mini” بنسبة %61 لتسجل 86 مركبة، مقارنة بنحو 222 أتوبيسا.

أما عن شريحة الأتوبيسات المتوسطة “Transport Midi” فقد تراجع إجمالى مبيعاتها بنسبة %76 لتصل إلى 30 مركبة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقابل 129 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

فى المقابل، سجلت مبيعات سيارات “المينى فان” نموًا بنسبة %55 لتصل إلى 1550 مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 999 أتوبيسا، فى فترة المقارنة.

«كينج لونج» تعتلى مبيعات القطاع والميكروباص

اعتلت العلامة الصينية «كينج لونج» صدارة مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها، بعدما استحوذت على حصة سوقية %26.7 باجمالى بيع 1082 مركبة، خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.

فى المقابل، تراجعت «تويوتا» للمرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع «الأتوبيسات» مسجلة حصة سوقية %19.1 بنحو 773 وحدة، تلتها «سوزوكى» فى المركز الثالث بحصة بلغت %17.5 مسجلة بيع 708 مركبات.

فى حين، صعدت العلامة التجارية «جولدن دراجون» للمرتبة الرابعة بحصة سوقية %16.2 بعد تمكنها من تسويق 655 أتوبيسا، تلتها «شيفروليه» فى المركز الخامس بحصة بلغت %15.4 بواقع 621 وحدة.

وحافظت «شنراى» على تمركزها فى المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع «الأتوبيسات» بعدما حصدت حصة سوقية قدرها %3.3 بإجمالى بيع 135 أتوبيسا، تلتها«ميتسوبيشى» فى المركز السابع بحصة بلغت %1 بإجمالى بيع 39 وحدة.

وحلت «مرسيدس MCV» فى المرتبة الثامنة بحصة سوقية قدرها %0.5 بعدما حققت بيع 20 أتوبيسا، تبعتها «هيونداى» فى المركز التاسع بحصة بلغت %0.2 بإجمالى بيع 8 سيارات.

وتمركزت العلامة التجارية «نيسان» فى المرتبة العاشرة بقائمة الماركات الأكثر مبيعًا فى قطاع الأتوبيسات فى مصر، مسجلة حصة سوقية %0.1 بإجمالى بيع 3 أتوبيسات، خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.

كما تصدرت «كينج لونج» قائمة مبيعات «الميكروباص» فى مصر، بعدما اقتنصت الحصة السوقية الأكبر من نتائج أعمال القطاع بنسبة بلغت %50 بعد تمكنها من تسويق 972 سيارة، من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 1965 مركبة، خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.

وجاءت «جولدن دراجون» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع «الميكروباص» مسجلة حصة سوقية %33 محققة بيع 655 مركبة، خلال تلك الفترة.

وحلت العلامة اليابانية «تويوتا» فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية %17 بعدما حققت بيع 334 ميكروباص فى السوق المحلية، خلال تلك الفترة.

وظهرت «تويوتا» فى المرتبة الرابعة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع «الميكروباص» فى مصر، بعدما حققت بيع 4 مركبات خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.

«سوزوكى» تتصدر «المينى فان»

تصدرت العلامة التجارية «سوزوكى» مبيعات السيارات المنتمية لشريحة «المينى فان» سعة (7 مقاعد) بعدما استحوذت على حصة سوقية قدرها %46 مسجلة بيع 708 سيارات، من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 1550 مركبة، خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.

وجاءت «شيفروليه» فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى شريحة سيارات «المينى فان» مسجلة حصة سوقية %38 بعدما حققت بيع 597 مركبة خلال تلك الفترة.

وحلت العلامة التجارية «شنراى» فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية %9 بإجمالى بيع 135 سيارة، تبعتها «كينج لونج» فى المركز الرابع بحصة بلغت %7 بإجمالى 110 مركبات، خلال تلك الفترة.