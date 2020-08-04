«النقل الجماعى» و«السياحى» يدفعان «الأتوبيسات» للنمو %80

كشف تقرير «أميك» عن زيادة مبيعات الأتوبيسات إلى النمو المتزايد لمركبات «النقل الجماعي» بنسبة %63

أظهر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، نمو مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها فى السوق المحلية بنسبة %80 لتصل إلى 12 آلاف و672 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالى، مقارنة مع 7 آلاف و53 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

كشف تقرير «أميك» عن زيادة مبيعات الأتوبيسات إلى النمو المتزايد لمركبات «النقل الجماعي» بنسبة %63 لتسجل 10 آلاف و332 وحدة خلال تلك الفترة، مقابل 6 آلاف و329 مركبة خلال نفس الفترة من المقارنة.

وارتفعت مبيعات الأتوبيسات المنتمية لفئة القطاع السياحى بنسبة %223 لتصل إلى 2340 مركبة خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ724 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب تقرير «أميك» الذى حصلت «المال» على نسخة منه، فإن مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًا سجلت ارتفاعًا بنسبة %27.8 لتصل إلى 6 آلاف و907 وحدة خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالى، مقابل 5 آلاف و406 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وقفزت مبيعات الأتوبيسات المستوردة بمختلف فئاتها بنسبة %250 لتصل إلى 5 آلاف و765 مركبة خلال الفترة المذكورة، مقابل 1647 وحدة فى نفس فترة المقارنة.

رصدت «المال» قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للأتوبيسات بمختلف فئاتها خلال النصف الأول من العام الحالي؛ استنادًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

حافظت «تويوتا» على تمركزها فى صدارة مبيعات الأتوبيسات بعدما أن استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من نتائج أعمال القطاع، بنسبة بلغت %24.1 مسجلة بيع 3051 مركبة خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضى.

وحلت العلامة الصينية «كينج لونج» فى المرتبة الثانية بقائمة مبيعات الأتوبيسات فى السوق المحلية، بعد أن اقتنصت حصة سوقية %22.3 محققة بيع 2827 مركبة.

وجاءت «شيفروليه» فى المرتبة الثالثة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع الأتوبيسات بحصة سوقية %20.2 بعد أن تمكنت من بيع 2560 مركبة، تلتها «جولدن دراجون» فى المركز الرابع بحصة بلغت %15.3 مسجلة بيع 1942 وحدة.

وحصدت العلامة اليابانية «سوزوكى» المرتبة الخامسة بقائمة مبيعات الأتوبيسات بعد أن استحوذت على حصة سوقية %9.1 بإجمالى بيع 1152 مركبة.

وتمركزت “بريليانس” فى المرتبة السادسة بحصة سوقية %1.9 بعد أن استطاعت بيع 242 أتوبيساً، أعقبتها «فيكتورى» فى المركز السابع بحصة بلغت %1.8 محققة بيع 223 مركبة.

فى حين، صعدت العلامة الألمانية «مرسيدس MCV» للمرتبة الثامنة فى قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للاتوبيسات بعدما أن اقتنصت حصة سوقية %1.6 بإجمالى بيع 206 مركبات، تلتها «ميتسوبيشى» فى المركز التاسع بحصة بلغت %1.5 بإجمالى بيع 193 أتوبيساً.

واحتلت «فوتون» المرتبة العاشرة بقائمة مبيعات الأتوبيسات فى السوق المحلية مستحوذة على حصة سوقية %0.7 التى استطاعت بيع 85 مركبة.

وحصدت «هيونداى» المرتبة الحادية عشر بحصة سوقية %0.6 بعد تمكنها من بيع وتسويق 83 وحدة، أعقبتها «فورد» فى المركز الثانى عشر بحصة بلغت %0.4 التى توقفت مبيعاتها عند مستوى 52 أتوبيساً.

وجاءت العلامة السويدية «فولفو» فى المرتبة الثالثة عشر بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للأتوبيسات بمختلف أنواعها، مستحوذة على حصة سوقية %0.2 محققة بيع 28 مركبة خلال تلك الفترة.

ظهرت «بايك» فى المرتبة الرابعة عشر بحصة سوقية %0.1 مسجلة بيع 22 أتوبيساً خلال تلك الفترة.

على الجانب الأخر، سجل إجمالى مبيعات العلامات التجارية الأخرى المطروحة داخل السوق المحلية نحو 6 أتوبيسات خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضى.