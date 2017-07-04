النقل الجماعى تترقب موافقة لزيادة التذكرة 20%

المال ـ خاص تترقب شركات النقل الجماعى، الحصول على موافقة رسمية من محافظة القاهرة وإدارة مشروع النقل الجماعى بالمحافظة، على زيادة التذكرة، بما يتناسب مع قرار رفع أسعار المشتقات البترولية. وكانت محافظة القاهرة سمحت لشركات النقل الجماعى برفع الأجرة بنسبة %20 بما يعادل 50 قرشًا، نهاية يناير الماضى على

المال ـ خاص

تترقب شركات النقل الجماعى، الحصول على موافقة رسمية من محافظة القاهرة وإدارة مشروع النقل الجماعى بالمحافظة، على زيادة التذكرة، بما يتناسب مع قرار رفع أسعار المشتقات البترولية.

وكانت محافظة القاهرة سمحت لشركات النقل الجماعى برفع الأجرة بنسبة %20 بما يعادل 50 قرشًا، نهاية يناير الماضى على خلفية قرارات تحرير سعر الصرف، ورفع المحروقات والمواد البترولية، ممثلة فى البنزين، والسولار، وغاز السيارات، بنسب %30 إلى %47، الذى صدرت فى نوفمبر الماضى.

قال طه العثيلى، رئيس شركة «جرينز» للنقل الجماعى، إن شركته حصلت على وعد شفهى من محافظة القاهرة وإدارة مشروع النقل الجماعى بالمحافظة، على تعديل تعريفة الركوب، لتكون سعر الأجرة لأتوبيسات الشركة بقيمة 3.5 جنيه بدلاً من 3 جنيهات فى الوقت الحالى.

وأضاف أن هناك اتصالات بشكل مستمر مع الجهات الحكومية لتعديل قيمة التذكرة بشكل معقول، لافتاً إلى أنه لا يمكن رفع التذكرة أكثر من 50 قرشاً، نظراً لأن أسطول النقل العام يعد منافس قوى للشركة، فى ظل ثابت تذكرة الأسطول.

ولفت « العثيلى»، إلى أن أسعار المحروقات وفقا للقرار الصادر ارتفعت بنسبة %52، ويمثل مشكلة كبيرة وعدم قدرة الشركة على الاستمرار بنفس الأجرة القديمة.

من جانبه، قال هشام طه، الرئيس التنفيذى لشركة مواصلات مصر للنقل الجماعى، إن شركته تتفاوض حالياً مع محافظة القاهرة، ممثلة فى إدارة مشروع النقل الجماعى، وهيئة النقل العام، على إدخال منظومة النقل الذكى المكيفة فى القاهرة، لافتاً إلى أنه يستهدف تشغيل 50 ـ60 أتوبيسًا منتصف أغسطس المقبل على بعض الخطوط.

وأضاف لـ»المال»، أنه حتى الآن لم يحدد سعر التذكرة، وأنه جار التفاوض على قيمتها، وفقاً لنوعية المقدمة من الشركة، والحصة المالية التى تقطتعها المحافظة من ايرادات الأتوبيسات.

على صعيد متصل، قال «طه»، أن سعر التذكرة فى مشروع تشغيل أتوبيسات النقل العام فائق الجودة، الذى يعتبر المشروع الأول من نوعه فى مصر، المقرر تشغيله لربط مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، من المتوقع أن تتراوح بين 18ـ 20 جنيهاً للتذكرة.

وتابع أن الخدمة أصبحت مكلفة جداً، والأتوبيس قيمته 3 ملايين جنيه، فضلًا عن الأجور، والمشتقات البترولية المستخدمة لعملية التشغيل ارتفعت بشكل كبير، لافتا إلى أن المشروع إطلاقه رسيماً مطلع يناير 2018.

ووقعت فى مايو الماضى، شركة مجموعة الإمارات الوطنية، مع شركة مواصلات مصر، عقد تحالف لتشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام فائق الجودة لربط مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد بمترو الأنفاق محطة جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة، وتبلغ تكلفة تنفيذ المشروع 7 ملايين دولار.

ومستهدف تزويد المحطات بشاشات إلكترونية ذكية، موضحًا بها توقيت مغادرة ووصول الأتوبيسات، وتوفير خدمة الدفع الإلكترونى المسبق من خلال الكروت الذكية، وما يتبعها من خدمات ذكية أخرى، وتوفير مكان انتظار آمن لأصحاب المركبات، الذين سيتركون سياراتهم الخاصة مقابل سعر اقتصادى يوميا.

وقال الرئيس التنفيذى لشركة مواصلات مصر، إن الدولة يجب أن تدعم مثل هذه المنظومة على غرار ما يحدث فى الدول الخارجية، لافتاً إلى أنه من الممكن توفير جراجات للشركة دون مقابل، لتخفيض التكاليف على الشركة، ومن ثم يمكنها خفض سعر التذكرة على المواطن.

وأشار إلى أن سعر التذكرة فى الدول الخارجية يتراوح بين دولار، و1.5 دولار للرحلة، الدولة تدفع الـ0.5 دولار للشركة المشغلة للخدمة، بدلاً من المواطن فى إطار الدعم المقدمة توفير خدمة نقل جماعى عالية الجودة.

ويبلغ عدد الشركات العاملة فى الوقت الحالى تحت مظلة مشروع النقل الجماعى، 18 شركة محلية.