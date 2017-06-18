النقل الثقيل سبب ارتفاع أرباح إيجيترانس

رئيس الشركة: ننتظر طرح مشروعات عتاقة والحمراوين والضبعة النوويةالمال - خاصقالت المهندسة عبير لهطية، رئيس الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "إيجيترانس"، فى تصريحات لـ«المال»، إن ارتفاع أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى يرجع إلى تركيز الشركة على نشاط أعمال النقل ا

رئيس الشركة: ننتظر طرح مشروعات عتاقة والحمراوين والضبعة النووية

المال – خاص

قالت المهندسة عبير لهطية، رئيس الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة “إيجيترانس”، فى تصريحات لـ«المال»، إن ارتفاع أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى يرجع إلى تركيز الشركة على نشاط أعمال النقل الثقيل.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة نمو إيرادات النشاط لتصل إلى 110.5 مليون جنيه، أما صافى الربح بعد الضرائب فقد بلغ 20.3 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2017 مقارنة بـ6.1 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأضافت “عبير” أن هذا النشاط هو الأهم بالشركة، حيث تستحوذ %160 من الحصة السوقية وتابعت أن معظم العقود التى تنفذها الشركة حاليًّا ممتدة منذ عام 2016 وقد تصل إلى 2018.

وأكدت أن الشركة مهتمة خلال الفترة الراهنة بالتعاقد مع محطات كهربائية جديدة، بالإضافة إلى أنشطة البتروكيماويات، إلا أن الكثير منها لم يتم طرحه حتى الآن، إما بسبب تدبير التمويل اللازم لها، أو عدم دخولها إلى خطة وزارة الكهرباء لحيز التنفيذ.

وأشارت رئيس شركة إيجيترانس، إلى أن أهم المحطات التى ستنفذها الشركة الفترة المقبلة هى محطة الحمراوين، وعتاقة، والضبعة النووية.

وأوضحت “عبير” أن نشاط النقل الثقيل ليس الوحيد بالشركة، فهناك توسع فى نشاط التخزين بالموانئ، وتنظيف الحاويات الأيزوتانك “التى تقوم بنقل الصب السائل”، والتخليص الجمركى.

يذكر أن إيجيترانس تقوم بأعمال النقل الثقيل لكبرى المشروعات فى مجال توليد الطاقة الكهربائية، والتى يأتى على رأسها محطتا بنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة التى تنفذهما شركة سيمنس الألمانية، ومحطة جنوب حلوان التى تنفذها شركة ميتسوبيشى هيتاشى.

وذكرت أن شركتها لا تعتزم العمل فى نشاط النقل النهرى الفترة الحالية انتظارا لتأهيل البنية الاساسية لإقامة مشروعات جديدة في هذا المجال.

وذكرت لهيطة أن الشركة وقّعت على عقد خدمات جديد خلال الربع الأول من 2017 لنقل خطوط الإنتاج والمعدات الخاصة بمصنع الأسمدة الجديد التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، ومن المتوقع أن تمتد أعمال المشروع حتى الربع الثالث من 2017.

يشار إلى أن “إيجيترانس” من كبرى الشركات المصرية المتخصصة فى خدمات النقل المتكامل واللوجستيات، وتعود خبرات الشركة ونشاطها فى مجال النقل لعام 1939، ولكنها أخذت شكلها الحالى تحت اسم إيجيترانس بداية من عام 1973.

تضم مجموعة إيجيترانس عددا من الشركات وهى شركة إيجيترانس لحلول المستودعات (EDS)، والشركة المصرية لأعمال النقل الفنى (ETAL)، وشركة ويلهلمسين لخدمات السفن، وسكان أرابيا للتوكيلات الملاحية.