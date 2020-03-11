النقل : التنسيق لعودة خطوط السفن السياحية العالمية الكبرى إلى الموانئ المصرية

أعلنت وزارة النقل أن الفريق مهندس كامل الوزير عقد اجتماعاً موسعاً مع يني جورج ممثل أكبر الخطوط الملاحية للسفن السياحية في كل من مصر واليونان وقبرص (شركتي رويال كاريبيان و كارنيفال لسفن السياحة) ؛ لبحث التفاوض مع الشركات الكبري لاستئناف الرحلات مرة أخرى.

وأوضحت النقل في بيان لها اليوم أنه في إطار السعي لعودة مصر علي خريطة الخطوط الملاحية للسفن السياحية عقد وزير النقل

الجدير بالذكر أنه سبق اتخاذ هذه الشركات القرار بعدم البت في عودة السفن السياحية الكبري للتردد علي الموانئ المصرية قبل عام 2022.

وتم التنسيق لإستقبال ممثلي الخطوط المسؤولين عن مراجعة إجراءات الأمن والسلامة والصحة بموانئ سفاجا وشرم الشيخ تأكيداً للاستعدادات اللازمة.

وأضاف البيان أنه بناء علي التنسيقات التي تمت فإنه من المخطط إستقبال 12 رحلة سياحية بموانئ البحر الأحمر (شرم الشيخ – سفاجا) وذلك خلال الفترة من 18 مارس حتي 30 إبريل.

ومن المخطط استقبال أول رحلة يوم 18 مارس 2020 بميناء شرم الشيخ لقضاء يوم سياحي هناك والسفر علي نفس السفينة إلي سفاجا لبدء رحلتها السياحية للمزارات السياحية في مصر.

وأشار بيان وزارة النقل إلى أن السفن المتوقع وصولها تعتبر من أكبر السفن العالمية حيث يتراوح عدد الركاب علي كل سفينة من 2500 إلى 5000 سائح ويتميز مستوي الركاب أنه من كبار الشخصيات العالمية ورجال الأعمال، حيث أن أسعار هذه السفن تعتبر من أغلي الرحلات السياحية البحرية في العالم.

وأكد البيان أنه تم إصدار التعليمات لرفع حالة الإستعداد بالموانئ من النواحي التأمينية وتوفير الإحتياجات الصحية اللازمة (حجر صحي – تعقيم – سيارات الإسعاف – فريق طبي – أدوات الفحص والإسعاف السريعة – إجراءات الطوارئ – وسائل الحماية والعزل والكمامات).

وأوضح أنه جار التنسيق لتشكيل غرفة عمليات بهذه الموانئ من ممثلي هيئة موانئ البحر الأحمر والمسئولين بالموانئ (الداخلية – الجوازات – الجمارك) وغيرها من الجهات المعنية لتأمين الحركة والفحص الصحي وسرعة نهو الإجراءات.