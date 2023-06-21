«النقل البحري» يوافق على ضم 30 شركة لنشاط «الوكالة الملاحية»

جدد قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل تراخيص العمل لعدد 5 عبارات لنقل الركاب من وإلى الموانئ المصرية فى خطوط منتظمة خلال العام المنقضي 2022 “وتشمل “أمانة ودليلة وعمان وأمل وبوسيدون إكسبريس” والتى تعمل على الخط الملاحي سفاجا\ ضبا.

كما انتهي القطاع من الترخيص لعدد 30 شركة ملاحية جديدة للعمل فى نشاط الوكالة الملاحية بحمولات مختلفة العام المنقضي 2022، بزيادة قدرها 43 % عن عام 2021 وتجديد التراخيص الملاحية لعدد 44 شركه بزيادة قدرها 120% عن العام قبل الماضي.

كما أصدر 7 تراخيص إغراق عن عام 2022 بزيادة قدرها 40% عن عام 2021 وعدد ترخيص واحد غوص تجارى بحري عن عام 2022.

فيما ألغي تراخيص النشاط لعدد 12 شركة ملاحة العام الماضي بنسبة انخفاض قدرها 8% عن العام قبل الماضي.

وأشار التقرير إلى انخفاض عدد السفن الرافعة للعلم المصري والعاملة فى النقل الساحلي بين الموانئ المصرية عام 2022 مقارنة بالعام قبل الماضي 2021، حيث تمت الموافقة على عمل 500 وحدة رافعة للعلم المصري بانخفاض قدره 29%.

وكشف تقرير قطاع النقل البحري عن زيادة عدد الموافقات الصادره على تركيب وإضافة وتعديل ملكية للأجهزه الملاحيه اللاسلكيه على الوحدات البحريه المختلفه خلال عام 2022 بإجمالى 577 موافقه متنوعه بالتعاون مع الجهاز القومي للإتصالات وبزيادة قدرها 15% عن عام 2021 منهم عدد 309 موافقه صادره عبر البوابه الالكترونيه لقطاع النقل منذ بدء العمل بها فى مارس 2022

وحول مؤشرات التداول بالموانى المصريه أكد التقريرإرتفاع إجمالى عدد السفن المتردده على الموانى المصريه عن عام 2022 بزيادة قدرها 10% عن العام قبل الماضي بإجمالى 12740 سفينه

محطة تحيا مصر

وارتفعت معدلات تداول الحاويات عن نفس العام لتسجل 7,6 مليون حاويه مكافئه بزيادة 6%عن العام السابق وبلغت اجمالى حجم البضائع المتداوله عن عام 2022 حوالى 176 مليون طن بزيادة 8%عن العام السابق وبلغ اجمالى عدد الركاب خلال العام 535الف راكب بزيادة 49% عن العام السابق.

وأوضح التقرير الرسمي لقطاع النقل البحري تجديد التراخيص لعدد 3 موانى بتروليه و2 موانى تعدينيه و6 موانى سياحية.

ويبلغ عدد الموانئ البحرية المصرية 55 ميناء منها 18 ميناء تجاري و37 ميناء تخصصي كما يبلغ اجمالى عدد الموانى التجاريه المصريه 18 ميناء منها 9 موانى تابعه لوزارة النقل وهم ” الاسكندريه الدخيله دمياط بورتوفيق الزيتيات نويبع شرم الشيخ الغردقه سفاجا بجانب 6 موانى تابعه للمنطقة الاقتصاديه لقناة السويس وهى شرق وغرب بورسعيد والعريش والطور والأدبية والسخنة.

وانتهى قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل من بحث 230 شكوى متنوعه خاصه بالعاملين بأنشطة النقل البحري وذلك فور تلقيها على بوابة الحكومه المصريه كما أصدر عدد 309 موافقه عبر البوابه الالكترونيه للقطاع التى دشنها فى مارس 2022.

تتعلق بتقنين أوضاع الأجهزة اللاسلكية على الوحدات البحرية والسفن العامله بالموانئ من إجمالى 577 موافقة أصدرها القطاع على تركيب واضافه وتعديل ملكيه للأجهزه الملاحيه اللاسلكيه على الوحدات البحريه خلال عام 2022.

