«النقل البحري» يوافق على تجديد التراخيص لـ 24 شركة ملاحية

كشف اللواء بحرى رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحرى، لـ«المال»، على هامش اجتماع اليوم البحرى العالمى الذى عقد بالإسكندرية مؤخرًا، أنه تم تجديد تراخيص الوكالة خلال العام الجارى لنحو 24 شركة، بالإضافة إلى منح تراخيص جديدة لعدد 24 شركة أخرى، ومن ثم زيادة حجم التوكيلات الملاحية العاملة فى الموانئ المصرية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعنى مدى جاذبية المجال للقطاع الخاص.

وأضاف «إسماعيل» أن الموانئ المصرية اتخذت خلال الفترة الأخيرة إجراءات من شأنها تحويل مصر إلى موانئ خضراء وصديقة للبيئة والاجتماعات، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ تطورات فى البنية الأساسية، والبنية المعلوماتية والإجرائية، لتسريع عمل الأنشطة التى تمارس فيها.

وأشار رئيس قطاع النقل، إلى تطور ترتيب الموانئ المصرية على المستوى العالمى، خاصة ميناءى بورسعيد شرق وغرب، ليحتل المرتبة أفضل 100 ميناء، موضحًا ضرورة دمج المنظومة المعلوماتية للميناء مع منظومة الجمارك بحيث يمضى المتعاملون فى إجراءات الإفراج المسبق عن البضاعة وسحب الشحنات بمجرد وصول السفينة للميناء وتداولها على الأرصفة.

ولفت إلى التعاون مع جهات العرض بإنشاء فروع لهم فى كل ميناء وغيرها لتحسين هذه المنظومة والقضاء على التعطلات التى تواجهها سحب البضائع إلى خارج الميناء فى أسرع وقت بما فى ذلك الاتفاق مع الإيداعات الجمركية الخارجية لاستقبال البضائع، وإنهاء الإجراءات لمواجهة حدوث تكدسات فى الموانئ.

وأوضح رئيس قطاع النقل البحرى أن هناك تحديثات مستمرة فى دخول وخروج الموانئ للأفراد والبضائع والسفن ووحدات النقل.