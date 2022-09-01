«النقل البحري»: قضينا على البيروقراطية في استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت

أكد اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، أنه تم القضاء على البيروقراطية والوقت الطويل في استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط الإجراءات، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك شواطئ ساحرة على البحر المتوسط والبحر الأحمر تمتد إلى 3 آلاف كيلو متر، والمجال نشاط جديدة تم إضافته للسياحة في مصر .

وأضاف رئيس قطاع النقل البحري، خلال كلمته في مؤتمر وزارة النقل للإعلان عن استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى مصر، أنه تم إنشاء منصة إلكترونية للسائح، تمكنه من إنهاء كافة الإجراءات من خلالها.

وتابع: جميع إجراءات المنصة بسيطة وبها كل المعلومات، وعندما يستخدمها السائح يصل الرد له خلال 3 أيام، وإذا كانت الزيارة الثانية للسائح يأتي الرد له في خلال 24 ساعة.