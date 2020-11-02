النقل البحري داعم للاقتصاد الوطني في مؤتمر النقل للشرق الأوسط

تنظم وزارة النقل فى الفتره من 22 إلى 25 نوفمبر الحالى معرض ومؤتمر النقل للشرق الأوسط وأفريقيا ( trans_mea) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومن المقرر أن يشارك بالمؤتمر والمعرض الشركات العاملة فى قطاعات النقل والنقل البحري.
ويقيم قطاع النقل البحري على هامش المؤتمر معرضًا يضم كبرى الشركات العاملة فى مجال النقل البحري، بهدف إظهار دور النقل البحري فى دعم الاقتصاد الوطنى والمساهمة فى الارتقاء بالخدمات المقدمه للمواطن.
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ودعا قطاع النقل البحري كل القطاعات التابعة له للمشاركة فى المعرض، وكذلك غرف الملاحة المصرية الأربع من خلال خطابات رسمية، تأكيدًا على أهمية المشاركة يالمؤتمر.