نقل وملاحة

النقل البحري داعم للاقتصاد الوطني في مؤتمر النقل للشرق الأوسط

قيادات النقل البحري المقرر مشاركتها بمؤتمر النقل للشرق الأوسط وإفريقيا
أماني العزازي 7:56 م, الأثنين, 2 نوفمبر 20 7:56 م, الأثنين, 2 نوفمبر 20

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تنظم وزارة النقل فى الفتره من 22 إلى 25 نوفمبر الحالى معرض ومؤتمر النقل للشرق الأوسط وأفريقيا ( trans_mea) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يشارك بالمؤتمر والمعرض الشركات العاملة فى قطاعات النقل والنقل البحري.

ويقيم قطاع النقل البحري على هامش المؤتمر معرضًا يضم كبرى الشركات العاملة فى مجال النقل البحري، بهدف إظهار دور النقل البحري فى دعم الاقتصاد الوطنى والمساهمة فى الارتقاء بالخدمات المقدمه للمواطن.

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ودعا قطاع النقل البحري كل القطاعات التابعة له للمشاركة فى المعرض، وكذلك غرف الملاحة المصرية الأربع من خلال خطابات رسمية، تأكيدًا على أهمية المشاركة يالمؤتمر.

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بقلم أماني العزازي

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