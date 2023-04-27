النقل البحري : تراخيص لـ 30 شركة جديدة في التوكيلات الملاحية خلال 2022

وافق قطاع النقل البحري على منح تراخيص وكالة ملاحية بحمولات مختلفة لعدد 30 شركة جديدة خلال 2022، بزيادة قدرها 43% عن عام 2021 .

وحسب تقرير صادر عن قطاع النقل البحري، اطلعت عليه ” المال ” تم الموافقة على تجديد تراخيص الوكالة الملاحية عن عام 2022 لعدد 44 شركة لحمولات مختلفة، بزيادة قدرها 120% عن عام 2021 .

كما ألغى قطاع النقل البحري تراخيص لعدد 12 شركة لأسباب مختلفة، وذلك بانخفاض قدره 8% عن عام 2021 .

وحسب القرار الوزاري رقم 800 لسنة 2016 فان المستندات والأوراق المطلوبة لإستخراج أو تجديد ترخيص الوكالة الملاحية، تشمل طلب باسم رئيس لجنة التراخيص بقطاع النقل البحري، للموافقة على منح ترخيص وكالة ملاحية، وأن تكون شركة أو منشأة فردية مصرية الجنسية مركزها الرئيسي مصر، وعقد تأسيس الشركة، والمدير المسئول، والهيكل التنظيمي للشركة والعناصر البشرية والعمالة بدرجاتها.

كما تشمل المستندات أنه في حالة استخدام عمالة أجنبية او وجود شركاء أجانب يقدم ما يفيد الموافقات الأمنية لهم، والسجل التجاري أو مستخرج رسمي منه، وصورة من البطاقة الضريبية، ومسجل بها الوكالة الملاحية للسفن وتقديم ما يفيد التسجيل فر ضريبة القيمة المضافة عن نشاط الوكالة الملاحية للسفن.

وكشف التقرير عن وصول إجمالي الجوازات البحرية خلال العام الماضي 2022 إلى نحو 2859 جواز ساري، وذلك بزيادة قدرها 66% عن العام قبل الماضي 2021 .

وذكر التقرير، أن تلك الجوازات توزعت بين 8878 جواز سفر بحري لأصحاب الشهادات الأهلية والتي تضم رُتب ( ربان / ضابط بحري / مهندس بحري ) ، بالاضافة إلى 16981 جواز سفر بحري لأصحاب المهن الأخرى.

كما أصدر قطاع النقل البحري 7 تراخيص خلال العام الماضي لشركات متخصصة في أعمال الإنقاذ ومكافحة الغرق وذلك بزيادة قدرها 40% عن عام 2021، بينما تم إصدار ترخيص واحد غوص تجاري عام 2022 وهو نفس معدل عام 2021 .

وتم تجديد تراخيص عدد 3 موانئ بترولية، و2 موانئ تعدينية و6 موانئ سياحية، كما تم التصديق على 500 موافقة لعمل الوحدات الرافعة للعلم المصري العاملة في النقل الساحلي بين الموانئ المصرية عام 2022 بانخفاض قدره 29% عن عام 2021 .

كما أصدر قطاع النقل البحري 577 موافقة على تركيب أو اضافة أو تعديل ملكية للأجهزة الملاحية اللاسلكية على الوحدات البحرية خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 15% عن عام 2021 منهم 309 موافقة صادرة عبر الوابة الالكترونية لقطاع النقل البحري منذ بدء العمل بها خلال مارس قبل الماضي.

كما تم تجديد تشغيل عدد 5 عبارات لنقل الركاب من والى الموانئ المصرية على خطوط منتظمة خلال عام 2022 وهي العبارات أمل، ودليلة، وعمان، وبورسيدون اكسبريس.