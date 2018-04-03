النقل: الانتهاء من فحص عروض 3 شركات لتوريد 1300 عربة

مدحت إسماعيل:قال وزير النقل الدكتور هشام عرفات، إن اللجنة المشكلة من وزارة النقل، والكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية، انتهت من تقييم عروض 3 عروض فنية من إجمالي 7 عروض عالمية تتنافس على توريد صفقة 1300 عربة، وقبل منتصف أبريل الجاري سيتم الانتهاء من تقييم باقي العروض، على أن يتم حسم التحالف

مدحت إسماعيل:

قال وزير النقل الدكتور هشام عرفات، إن اللجنة المشكلة من وزارة النقل، والكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية، انتهت من تقييم عروض 3 عروض فنية من إجمالي 7 عروض عالمية تتنافس على توريد صفقة 1300 عربة، وقبل منتصف أبريل الجاري سيتم الانتهاء من تقييم باقي العروض، على أن يتم حسم التحالف الفائز نهاية الشهر.

يشار إلى أن التحالفات الـ7 تتوزع بواقع “3 من الجانب الصيني، وعرض هندي ـ إيطالي، وأخر روماني، وتحالف روسي مجري، بالإضافة إلى عرض نمساوي.

من جانبه، وأوضح المهندس أشرف رسلان نائب الهيئة للتشغيل أن ما تم ترشيده من الرحلات 40 رحلة يومية كانت بواقع 33 رحلة المسافات القصيرة، و7 رحلات المسافات الطويلة.