النقل : الانتهاء من تطوير 16 مزلقانا في 6 محافظات

المال -خاص: صرح محمد عز المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، بأن هيئة السكك الحديدية انتهت من تطوير16 مزلقانا ( 5 مزلقانات تطوير مدني ، 11 تطوير نظم التشغيل والتحكم ) خلال شهر ديسمبر 2017 و هي سيلا شرق ، سيلا غرب ، شنوان قبلي ، شنوان بحري ، طنبشا ، بلقاس ، ذو الفقار ، أبو العمايم ، ال

المال -خاص:

صرح محمد عز المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، بأن هيئة السكك الحديدية انتهت من تطوير16 مزلقانا ( 5 مزلقانات تطوير مدني ، 11 تطوير نظم التشغيل والتحكم ) خلال شهر ديسمبر 2017 و هي سيلا شرق ، سيلا غرب ، شنوان قبلي ، شنوان بحري ، طنبشا ، بلقاس ، ذو الفقار ، أبو العمايم ، الخضراوية ، نهطاي ، الاتحاد ، الدفاع الجوي ، شنشتا عياش ، الشعب ، الشروق ، الهندسة، بمحافظات الفيوم والمنوفية والدقهلية و كفر الشيخ والبحيرة والغربية.

وأضاف أنه من المقرر تنفيذ أعمال التطوير المدني لـ 1111 على شبكة خطوط السكك الحديدية، تم الانتهاء حتى الآن من تطوير 550 مزلقانا، ومن المقرر تطوير نظم التشغيل والتحكم للمزلقانات لـ 1089 مزلقان وتم الانتهاء حتى الآن من تطوير 289 مزلقانا، ومن المقرر الانتهاء من تطوير المزلقانات (مدني – نظم تشغيل وتحكم ) في نهاية العام الجاري .

وأشار إلى أن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، يعقد اجتماعات دورية مع الشركات المنفذة لمشروع تطوير المزلقانات، بالإضافة إلى القيام بجولات مفاجئة لمتابعة أعمال التطوير بمختلف المزلقانات في مختلف المحافظات، وهناك لجان متابعة من الوزارة للمشروع تقدم للوزير تقارير أسبوعية عن معدلات التنفيذ، مضيفا أن تعليمات وزير النقل واضحة لكل الشركات وهي ضرورة العمل على مدار الساعة للانتهاء من هذا المشروع، وأنه سيتم سحب الأعمال من الشركات في حال التأخر في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني للتنفيذ، وأنه لا تهاون مع الشركات المتأخرة.