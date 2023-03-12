النقل: الاعتماد على التقنيات الحديثة وتعزيز الابتكار محرك رئيسي لتحقيق مستقبل مرن لصناعة الموانئ

قال اللواء رضا إسماعيل إن شعار مؤتمر النقل الدولي واللوجستيات (مارلوج) في نسخته الـ 12 هذا العام “الابتكار والتقنيات الحديثة ودورها نحو تحقيق مستقبل مستدام مرن الموانئ والخدمات اللوجستية”.

وأضاف، يعد الاعتماد على التقنيات الحديثة وتعزيز الابتكار محركاً رئيسياً لتحقيق مستقبل مرن لصناعة الموانئ ومستقبل الخدمات اللوجستية مما يتطلب تضافر جهود صانعي القرار، والباحثين والأكاديميين، لتسريع وتيرة رئيس قطاع النقل البحري.

وتابع في كلمة ألقاها نيابة عن وزير النقل الفريق كامل الوزير: أعرب عن سعادتي بالتواجد اليوم مع هذا الحشد المتميز من الخبراء والمتخصصين وقامات النقل البحري في مصر والدول الشريكة والمنظمات الإقليمية والدولية متوجهاً بخالص الشكر والتقدير للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على الجهد والعمل الدؤوب تنظيم هذا المؤتمر السنوي الهام كمحفل رئيسي يجمع صناع القرار بتلك الصناعة الحيوية، ويُعد منصة واعدة لتبادل الخبرات للوقوف على المستجدات والمتغييرات في مجال صناعة النقل البحري والأنشطة المرتبطة به.

وتابع: في ضوء تبني الدولة استراتيجيات طويلة المدى لتعزيز خطوات ثابته نحو تطوير البنية التحتية عن طريق تنفيذ مشروعات تكاملية ضخمة في قطاع النقل بفروعه البرية والبحرية والنهرية وفي ظل التطور الكبير الذي يشهده القطاع بدعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال رئيس قطاع النقل البحري: إنه إدراكا من مصر بأهمية حوكمة الأنشطة البحرية، حيث تقوم الموانئ المصرية بنقل نسبة من حجم تجارة مصر الدولية مما يستوجب تحقيق الإستغلال الأمثل للإمكانيات البحرية التي تمتلكها مصر – بسواحلها التي تمتد حوالي ۳۰۰۰كم على البحر المتوسط والبحر الأحمر.

ومن هذا المنطلق، وضعت مصر سياسة بحرية متكاملة ضمن استراتيجية ٢٠٣٠، ساهمت وزارة النقل من خلال قطاع النقل البحري وبالتعاون مع كافة الوزارات المعنية في تنفيذ أهداف السياسة البحرية المتكاملة المدرجة تحت هذه الاستراتيجية والتي بلورت خارطة الطريق لرفع كفاءة الموانئ البحرية المصرية وإنشاء موانئ جديدة بطاقة استعابية ضخمة تتوافق مع الطموحات المصرية لتصبح مركزاً إقليمياً للنقل واللوجستيات.