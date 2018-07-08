النقل: الاستقرار على 10 تحالفات لتنفيذ القطار السريع خلال 30 شهرا

أحمد صبرى قال الدكتور عمرو شعث مساعد وزير النقل، مساء الأحد إن الوزارة استقرت على 10 تحالفات عالمية من بين 23 تقدمت لتنفيذ مشروع القطار السريعوأكد أن وزراتا النقل والإسكان قررتا أن يكون الطرح فى مرحلة واحدة لكافة التنفيذات.وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج رأى عام على قناة تن أن التنفيذ

أحمد صبرى

قال الدكتور عمرو شعث مساعد وزير النقل، مساء الأحد إن الوزارة استقرت على 10 تحالفات عالمية من بين 23 تقدمت لتنفيذ مشروع القطار السريع

وأكد أن وزراتا النقل والإسكان قررتا أن يكون الطرح فى مرحلة واحدة لكافة التنفيذات.

وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج رأى عام على قناة تن أن التنفيذ سيستغرق 30 شهرا.

وأشار إلى أن التنفيذ سيتوقف على التصميمات النهائية

ولفت إلى أن القطار سيكون لنقل البضائع بين البحرين الأحمر والمتوسط ونقل الركاب أيضا

ويمتد هذا المشروع من العين السخنة حتى العلمين رابطا العاصمة الإدارية و6 أكتوبر والإسكندرية



