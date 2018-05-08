النقل الإيطالى: تطوير الموانئ المصرية يخلق تنافسية داخل الأورومتوسط

نادية صابرأكد MAURO COLETTA. نائب وزير النقل الإيطالى، أن تطوير الموانئ المصرية يجعل منطقة الاورومتوسط أكثر تنافسية فيما بينهم.موضحا أن هناك تعاونا مثمرا بين مصر وإيطاليا فى العديد من القطاعات وتشمل الأغذية ووالسياحة والبنية التحتية والطاقة المتجددة، مؤكدا أن هناك 13 ألف مشروع مصرى صغيرة ومتوسط

نادية صابر

أكد MAURO COLETTA. نائب وزير النقل الإيطالى، أن تطوير الموانئ المصرية يجعل منطقة الاورومتوسط أكثر تنافسية فيما بينهم.

موضحا أن هناك تعاونا مثمرا بين مصر وإيطاليا فى العديد من القطاعات وتشمل الأغذية ووالسياحة والبنية التحتية والطاقة المتجددة، مؤكدا أن هناك 13 ألف مشروع مصرى صغيرة ومتوسطة داخل ايطاليا، باستثمارات تصل إلي،1.9مليار يورو.

وقال إن إيطاليا سجلت أعلى حركة شحن فى البحر المتوسط وتعد دولة رائدة بين 27 دولة فى نقل البضائع على المتوسط بنسبة 41% وتنقل بضائع بنسبة 34% على البحر الأسود.