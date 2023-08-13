«النقل» افتتاح القطار السريع "السخنة - العلمين" نهاية 2024

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إنه سيتم افتتاح مشروع القطار الكهربائي السريع في مساره “العلمين – العين السخنة” نهاية العام المقبل.

واتفقت الحكومة الحكومة المصرية – ممثلة في وزارة النقل – في عام 2021، مع تحالف يضم شركات “سيمنز موبيليتي” و”المقاولون العرب” و” أوراسكوم كونستراكشون”، على تنفيذ شبكة من القطارات فائقة السرعة بطول يصل إلى 2000 كيلومتر.

تتوزع الشبكة التي تقدر تكلفتها بحوالي 11 مليار دولار – وفقا للمعلن من الوزارة – على 3 خطوط الأول: الذي تم توقيعه في سبتمبر 2021 سيمتد بطول 660 كيلومترا، بين العين السخنة على البحر الأحمر مروراً بمدينة العلمين ثم محافظة مرسى مطروح على البحر الأبيض المتوسط.

يمتد الخط الثاني بطول 1100 كيلومتر بين القاهرة الكبرى وأبو سمبل بالقرب من الحدود الجنوبية مروراً بالأقصر وأسوان.

الخط الثالث يغطي نحو 215 كيلومتراً، مروراً بالأقصر وسفاجا والغردقة على البحر الأحمر.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده عقب جولة قام بها في مصنع سيماف، أنه تم تحديد 3 عوامل رئيسية في تعاقدات الوزارة الخاصة بالوحدات المتحركة سواء عربات مترو أو سكك حديدية، ومن أهمها سداد قيمة الصفقات بالجنيه المصري، والثاني الأرخص من حيث القيمة، والثالث الأفضل من حيث الجودة الفنية.

وأشار وزير النقل إلى أن الوزارة تدعم كافة الشركات المحلية للوصول بمكون صناعي محلي بنسبة 100%، والتوسع في مرحلة لاحقة للتصدير، موضحا أنه بعد وصول عربات القطار السريع لن يتم استيراد أي عربة من الخارج.

وأوضح أنه جار إنشاء 7 مصانع بالتعاون مع الشركات العالمية والدولية والوطنية المتخصصة ومنها الستوم الفرنسية لتأسيس مجمع بمدينة برج العرب بالإسكندرية، والثاني مع تالجو الاسبانية العالمية لإقامة مصنع بمنطقة كوم أبو راضى لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية ، والتعاون مع Colway الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر.

ولفت إلى أنه تم التعاون مع شركة لينزا مصر لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية ، والتعاون مع هيونداي روتيم لإنتاج عربات المترو في مصنع نيرك بشرق بورسعيد ، والاتفاق مع جانز مافاج المجرية لإنتاح عربات السكك الحديدية في مصنع نيرك ، بالإضافة إلى التعاون مع فويست البين النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية بورش العباسية بإنشاء خط جديد بالكامل وتحديث الخط القائم، إلى جانب التعاون القائم مع سيماف.