النقل: إنشاء قطار كهربائى فائق السرعة بين السخنة- الغردقة

مدحت إسماعيلقال د. هشام عرفات، وزير النقل، إن وزارته تدرس بالمشاركة مع وزارة السياحة إنشاء قطار فائق السرعة، من العين السخنة إلى مرسى علم، حتى يصل الغردقة، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المشروع قريبا.وأضاف - فى تصريحات صحفية على هامش افتتاحه محطة ركاب وانتظار السيارات فى ميناء الغردقة بت

مدحت إسماعيل

قال د. هشام عرفات، وزير النقل، إن وزارته تدرس بالمشاركة مع وزارة السياحة إنشاء قطار فائق السرعة، من العين السخنة إلى مرسى علم، حتى يصل الغردقة، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المشروع قريبا.

وأضاف – فى تصريحات صحفية على هامش افتتاحه محطة ركاب وانتظار السيارات فى ميناء الغردقة بتكلفة 450 مليون دولار على مساحة 500 ألف متر أمس – أن خط السكة الحديد سيكون متصلا بخط قطار العلمين -العين السخنة – 6 أكتوبر.

وأشار إلى أنه يستهدف، بالتعاون مع وزير الإسكان، د.مصطفى مدبولى، أن تتم ترسية تنفيذ مشروع القطار المكهرب عالى السرعة «السخنة- العاصمة الإدارية- 6 أكتوبر- العلمين»، على شركات المقاولات منتصف 2018، لافتا إلى أنه سيتم البدء فى مرحلته الأولى، وهى من العاصمة الإدارية حتى 6 أكتوبر.

يشار إلى أن تكلفة المشروع فى جميع مراحله، تتراوح بين 2.5 – 3 مليارات دولار، واختارت وزارتا النقل والإسكان استشاريا عالميا لتقييم الشركات المتقدمة للتأهيل.

ويبلغ طول المشروع 534 كيلو متر خط سكة حديد، مزدوج لنقل الركاب والبضائع، من دون أى تقاطعات سطحية عليه، ويساهم فى ربط العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة بشبكة السكة الحديد الحالية، وخدمة حركة نقل البضائع من والى مينائى السخنة والإسكندرية، والمساهمة فى مخططات التنمية على إمتداد مسار الخط.

وأضاف أن 23 شركة محلية وأجنبية وتحالفات دولية، تقدمت خلال الفترة الماضية لتأهيلها للمشروع، مشيرا إلى أن أولوية اختيارات الشركة المنفذة للمشروع فى المستقبل، ستكون للتحالف الموفر للتكلفة المالية، وسيتم تحديد قيمة الشق المحلى والأجنبى فى المشروع، عقب تلقى عروض الشركات التى سيتم تأهيلها، مؤكدا أن الأمر مفتوح أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.

على جانب آخر، أكد وزير النقل، أن رفع تذاكر السكة الحديد أمر حتمى وأنه سيتم عقب انتهاء الفصل الدراسى الحالى، لافتا إلى أن أسباب تأجيل زيادة التذاكر، تتمثل فى مراعاة البعد الاجتماعى، عبر إتاحة فترة كبيرة أمام الجمهور للتمتع بمزايا الدعم على الاشتراكات.

يشار إلى أنه كان مقررا تطبيق زيادة فى أسعار تذاكر السكة الحديد بداية فبراير الجارى، لكن الوزارة أجلت ذلك دون الإعلان عن أسباب واضحة.

وأشار إلى حجم الاشتراكات الحالية فى مرفق السكة الحديد قليل جدا، مقارنة بعدد الركاب اليومى، لافتا إلى أنه مستهدف أن تصل نسبة الاشتراكات %12‎‎ من إجمالى جمهور السكة الحديد.

ومن المقترحات المعلنة حاليا بنِسَب زيادة تذاكر قطارات السكة الحديد، %150‎‎ على القطارات المميزة والمطورة، و%15‎‎ – %50‎‎ على القطارات المكيفة.