«النقل»: إصابة قائد قطار «شربين/ طنطا» بعد قذف عدد من الشباب للقطار بالحجارة

أعلنت وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد انه اثناء مسير قطار رقم 500 اكسبريس شربين/ طنطا القادم من محطة شربين متجهاً إلى محطة كفر الشيخ قام عدد من الاشخاص (الشباب) بإلقاء الحجارة على القطار قبل محطة بلقاس بـ2 كم مما ادى إلى كسر الزجاج الأمامي لكابينة القيادة وتناثر الزجاج في عين قائد القطار اليسرى واليمنى وحدوث جرح بجوار العين اليسرى لقائد القطار

وأضافت وزارة النقل – في بيان صحفي – أن قائد القطار استكمل الرحلة وهو ينزف حتى المحطة، حيث تم عمل الاسعافات الخاصة بالجروح، ورفض السائق الانتقال إلى المستشفى بسيارة الاسعاف واستكمل الرحلة، وتم اخطار الشرطة وعمل محضر بالواقعة وتم ضبط المتهمين وحبسهم للعرض على المحكمة العسكرية.

وأكدت هيئة السكك الحديدية أن مثل هذه السلوكيات السلبية الخطيرة تسبب اضراراً بالغة وتعرض حياه قائدي القطارات والركاب للخطر، وتتسبب في تعطيل مسير القطارات وتلفيات بالجرارات والعربات التى هي ملك للشعب، والتي يتم اصلاحها وصيانتها من ميزانية الدولة.

وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين المشاركة معها في التوعية من هذه السلوكيات السلبية التي تسبب اضرارا جسيمة.

هذا وقد وجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتكريم قائد القطار الذي اصر على استكمال رحلته على الرغم من اصابته ضارباً اروع الامثلة في التفاني والاخلاص في العمل وخدمة المواطنين.