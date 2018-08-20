النقل: إخراج الشرطة للبائع الطفل لدخوله عربة سيدات بالمترو

محمود محسنكشف محمد عز المتحدث الإعلامي لوزارة النقل تفاصيل الفيديو الذي تم تداوله اليوم لقيام شرطة النقل والمواصلات بإخراج أحد الأطفال من البائعين المتجولين داخل إحدى عربات المترو. وأوضح أن ماحدث هو أن البائع المتجول قام بركوب عربة السيدات مخالفا لنظام ركوب مترو الأنفاق مم

محمود محسن

كشف محمد عز المتحدث الإعلامي لوزارة النقل تفاصيل الفيديو الذي تم تداوله اليوم لقيام شرطة النقل والمواصلات بإخراج أحد الأطفال من البائعين المتجولين داخل إحدى عربات المترو.

وأوضح أن ماحدث هو أن البائع المتجول قام بركوب عربة السيدات مخالفا لنظام ركوب مترو الأنفاق مما دعى السيدات من ركاب العربة الى طلب إخراجه من شرطة النقل والمواصلات فرفض البائع الخروج من العربة فقامت شرطة النقل والمواصلات بإخراجه من العربة.

وأهاب المتحدث الإعلامي لوزارة النقل بالسادة الركاب الابلاغ الفوري عن الباعة الجائلين عبر الخط الساخن للمترو ١٦٠٤٨.