النقل: أوكرانيا تعلن عن ممر بحري بديل لتصدير الحبوب بعرض 3 أميال



كشف قطاع النقل البحري – التابع لوزارة النقل – عن عزم دولة أوكرانيا ” أهم مصدري الحبوب للسوق المصرية ” إنشاء ممر بحري مؤقت بعرض 3 أميال.

وأشار رئيس قطاع النقل البحري اللواء رضا إسماعيل، إلى أن الممر الجديد الذي تستهدفه أوكرانيا يهدف إلى تسهيل حركة الملاحة الدولية بمنطقة شمال غرب البحر الأسود، وذلك في ضوء انسحاب روسيا من مباردة الحبوب بالبحر الأسود والتي تهدف الى حل مشاكل الأمن الغذائي العالمي.

وحسب الخطاب الذي أرسلته أوكرانيا إلى كيتاك ليم، أمين عام المنظمة البحرية العالمية اطلعت عليه ” المال “، فإن الممر الجديد يهدف إلى حل قيود الشحن الدولي في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، على أن يتم تعميم هذا الإجراء على كافة الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية والشركات العاملة في نشاط الحبوب.

وأشارت أوكرانيا عبر القنوات الرسمية، إلى أنه منذ الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير من العام الماضي تم إنشاء ممر آمن لعبور السفن، إلا أنه مؤخرا انسحبت روسيا من هذا الاتفاق بما أثر على الشحنات العابرة من الأراضي الأوكرانية إلى باقي الدول التي يتم تصدير الحبوب لها، وذك عبر إغلاق الطرق البحرية ومنع حرية الملاحة الدولية في البحر الأسود وبحر آزوف.

كما أدت هذه الإجراءات الى التاثير السلبي العالمي على التجارة البحرية الدولية، بالإضافة الى تعطيل مبادرة حبوب البحر الاسود التي تم التوصل إليها تحت رعاية الأمم المتحدة، والتي كانت تهدف إلى حل مشاكل الأمن الغذائي العالمي.

كما رفض الجانب الروسي تمديد ذلك الاتفاق المهم، إلا أنه تلك الإجراءات من روسيا، واسترشادًا بأحكام المادتين 22 و 87 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المادتان 9 و 10 من الفصل الخامس لعام 1974 من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار وتعديلاتها، ومع مراعاة توصيات المنظمة البحرية الدولية، قررت أوكرانيا إنشاء طريق بحري موصى به مؤقتًا، وذلك بعرض قدره 3 أميال بحرية، وذلك بهدف تسهيل فك قيود الشحن الدولي في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.



وفي منتصف يوليو الماضي صرّح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن قرار الانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب نهائي، نافيًا إمكانية إجراء مفاوضات بهذا الِشأن.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية، بأن مبادرة البحر الأسود تتوقف عن العمل اعتبارًا من 18 يوليو 2023، ما يعني سحب روسيا لضمانات سلامة الملاحة، وإغلاق الممر الإنساني البحري في البحر الأسود.

يذكر أن مبادرة البحر الأسود، التي تم التوقيع عليها، في 22 يوليو 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تتضمن تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، وكذلك الأسمدة عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما في ذلك أوديسا، على أن يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، تنسيق حركة السفن.