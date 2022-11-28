«النقض» تلغى حكما بالمؤبد لـ 4 أشقاء في اتهامات قتل عمد بكفر الشيخ

قضت محكمه النقض، اليوم الإثنين، بإلغاء حكم المؤبد لـ4 متهمين وهم «ميلاد.ب.ز»، «رأفت.ب.ز»، «نصر.ب.ز»، «شوكت.ب.ز» في الجناية رقم 1638 لسنة 2018 جنايات كفر الشيخ.

وكانت النيابة، أحالت المتهمين باتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالمجنى عليه سمير غرزى رحمه الله، بإطلاق عيار نارى ببندقية خرطوش.

كما شرعوا في قتل والدة المجنى عليه الثاني غرزي زكي وإحداث عاهة مستديمة وحيازة وإحراز أسلحة نارية بندقية خرطوش وسلاح نارى فرد خرطوش وسلاح أبيض، وقضت محكمه جنايات كفر الشيخ بالسجن المؤبد للاشقاء الأربعة.

طعن الحكم بجريمة قتل

وكان ميشيل حليم محامى المتهمين، طعن بالنقض على الحكم تأسيسا على خطأ في تطبيق القانون وعدم استظهار نية إرهاق الروح التى استلزمها المشرع في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وعدم توافر العنصر الزمني اللازم لتحقق الظرف المشدد كون الواقعة وليدة اللحظه وأن صحة وصف الاتهام هو الضرب المفضي إلى موت وليس القتل العمد.

وقضت محكمه النقض، بقبول الطعن شكلا وموضوعا تصحيح الحكم بالبراءه في اتهامات الشروع فالقتل وإحداث عاهة مستديمة بتعديل اتهام القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى الضرب المفضي إلى موت وإلغاء حكم المؤبد بتصحيحه إلى عشر سنوات.