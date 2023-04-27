«النقض» تلغى أحكام المؤبد لثلاثة متهمين بالقتل فى قنا

قبلت محكمة النقض الطعون المقدمة من 3 متهمين وهم أب ونجليه وذلك على الحكم الصادر بحقهم بالسجن المؤبد من محكمة جنايات قنا عما أسند إليهم من اتهام في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد بمركز دشنا بمحافظة قنا وفى الموضوع بتصحيح الأحكام الصادرة وذلك بعد تعديل القيد والوصف بالقضية إلى تهمة ضرب أفضى إلى موت .

وتضمن منطوق حكم محكمة النقض بتعديل أحكام السجن المؤبد إلى السجن 10 سنوات للمتهم ” محمود .ج” والحبس سنة للمتهمين “مبارك .م” “عبد الناصر .م”.

واسندت النيابة العامة للمتهمين بالقضية بأنهم في يوم 2018/8/23 بدائرة مرکز دشنا محافظة قنا قتلوا المجني عليه حسن عبد الباري الدسوقي عمدا مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن بيتو النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض سلاحا ناريا (بندقية آلية) وسلاحين أبيضين ومواسير حديد محل الاتهام الثانية وتوجها صوب المكان الذي أيقنا سلفا تواجده فيه وما أن ظفرو به حتى أخذوه على غرة وكالا له الضربات قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أن المتهم الأول” محمود .ج” أحرز سلاحا ناريا (بندقية آلية) حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه ، والمتهمان الثاني “مبارك .م” والثالث “عبد الناصر .م” أحرز كل منهما أداة ماسورة حديد مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون أن توجد لحملها وإحرازها وحيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وبإحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات وبتداولها قضت المحكمة بالسجن المؤبد عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية و في الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة .

نجوى عبدالعزيز