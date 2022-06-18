النقض تقضي بالمؤبد على متهم بخلية طنطا الإرهابية

قبلت محكمة النقض طعن النيابة العامة، وذلك على حكم إعدام متهم الصادر من محكمة الجنايات بالقضية المعروفة إعلاميا بخلية طنطا الإرهابية باستبدالها بعقوبة المؤبد لاتهام المتهم رفقة آخرين سبق الحكم عليهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية.

وتضمن منطوق حكم محكمة النقض بقبول عرض النيابة العامة للقضية، وفى الموضوع بجعل العقوبة المقضى بها على المحكوم عليه السجن المؤبد بدلا من عقوبة الإعدام المقضى بها عليه.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بهذة القضية بأن المتهم وآخرين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

كتبت نجوى عبد العزيز