«النقض» تقر صحة تشكيل مجلس إدارة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا

قضت محكمة النقض، أمس الثلاثاء 9 يونيو الجاري، في الطعن رقم 112 لسنة 90 ق المقام من الهيئة العامة للرقابة المالية ضد شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، وأكدت صحة إجراءات انتخاب مجلس الإدارة الحالي للشركة.

وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأربعاء، أن المحكمة قررت رفض طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 162 لسنة 11 ق الذي قضى بصحة انتخابات مجلس إدارة الشركة التي تمت في 28 نوفمبر 2018.

واقرت المحكمة صحة اجراءات منع احمد ضياء حسين رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للاستثمارات من عضوية قناة السويس لتوطين التكنولوجيا في الانتخابات الأخيرة لسابق عزله من نفس الإدارة عام 2014.

وأوضحت الشركة أن المحكمة قررت صحة استبعاد شركة الأهلي للاستثمارات من الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة، وإحالة الطعن إلى غرفة المشورة لجلسة 13 أكتوبر المقبل.

وحققت الشركة خلال النصف الأول من عامها المالي الجاري صافي ربح بلغ 307.6 مليون جنيه، بالفترة من سبتمبر حتى فبراير الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الأحد، أنها حققت إيرادات بلغت 622.46 مليون جنيه خلال الفترة من سبتمبر حتى فبراير الماضي.