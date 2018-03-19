النقض تعفى باسم يوسف من غرامة تزيد عن 50 مليون جنيه

ياسمين فواز:قضت محكمة النقض برئاسة المستشار نبيل عمران بإلغاء التعويض المحكوم به على المذيع المعروف د. باسم يوسف مقدم برنامج البرنامج والبالغ ما يزيد عن 50 مليون جنيه مصرى والذى أصدرته هيئة تحكيم بمركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى لصالح شبكة قنوات cbc.وقالت المحكمة أن باسم يوسف لم يكن طرفاً

ياسمين فواز:

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار نبيل عمران بإلغاء التعويض المحكوم به على المذيع المعروف د. باسم يوسف مقدم برنامج البرنامج والبالغ ما يزيد عن 50 مليون جنيه مصرى والذى أصدرته هيئة تحكيم بمركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى لصالح شبكة قنوات cbc.

وقالت المحكمة أن باسم يوسف لم يكن طرفاً فى العقد الذى تضمن شرط التحكيم بين الشبكة وشركة كيوسيفت للبرمجيات المنتجة للبرنامج، ومن ثم لا يمتد إليه شرط التحكيم وتكون هيئة التحكيم غير مختصة بإصدار هذا الحكم وعلى المذيع المذكور.

وعلق المستشار/ ثروت عبد الشهيد المحامى بالنقض والمحكم الدولى على هذا الحكم موضحاً أن أهميته تكمن فى أنه أزال التضارب الذى شاب مسألة امتداد شرط التحكيم الوارد فى اتفاق التحكيم الاصلى إلى اتفاقات أو أطراف أخرى مرتبطة وهى مسألة شابها الغموض والتضارب فى الأحكام بين هيئات التحكيم والمحاكم لمدة طويلة.

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ذ أوضحت محكمة النقض أنه ولئن كان الأصل فى عقد التحكيم أنه لا يحدث أثراً إلا بين أطرافه فأنه يمكن أن يمتد إلى الغير من الأطراف المرتبطة فى حالات معينة مثل حالة مجموعة الشركات أو العقود المرتبطة أو الخلف العام كالوارث والموصى له والشركة الدامجة وكذلك فى حالات الحوالة الكاملة للحقوق والعقود بكافة أحكامها.