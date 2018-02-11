النقض ترفض وقف تنفيذ حكم تغريم جولدن بيراميدز

رجب عز الدين: قالت شركة "جولدن بيراميدز بلازا" إن محكمة النقض، رفضت طلبها العاجل بوقف التنفيذ فى طعنها ضد ضد شركتي أوراسكوم للإنشاء والصناعة، واتحاد المقاولين العالمية. وأضافت - فى بيان للبورصة المصرية اليوم الأحد - أن المحكمة رفضت الشق…

رجب عز الدين:

قالت شركة “جولدن بيراميدز بلازا” إن محكمة النقض، رفضت طلبها العاجل بوقف التنفيذ فى طعنها ضد ضد شركتي أوراسكوم للإنشاء والصناعة، واتحاد المقاولين العالمية.

وأضافت – فى بيان للبورصة المصرية اليوم الأحد – أن المحكمة رفضت الشق العاجل فى الطعن بالنقض رقم 11963 لسنة 87 ق على حكم التحكيم الصادر في الدعوي رقم 467 لسنة 2006 بالصيغة التنفيذية، وحددت جلسة 12 أبريل المقبل فى غرفة المشورة.

وتطعن الشركة في الدعوى بالتزوير على حكم التحكيم الصادر فى الدعوى التحكيمية رقم 467 لسنة 2006 والصادر ضدها فى قضية “سهل حشيش” ورفضت المحكمة طلبا عاجلا للشركة فى 22 نوفمبر الماضي لإيقاف تنفيذ الحكم.

وأصدر مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي فى 3 مارس 2015، حكما لصالح شركتى أوراسكوم للإنشاء وشركة المقاولين العرب فى نزاع مع جولدن بيراميدز.

وقضى الحكم بإلزام الشركة بسداد 260.8 مليون جنيه، و43.4 مليون دولار، مضافا إليهما الفوائد من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد.

