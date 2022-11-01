«النقض» ترفض طعن منتصر الزيات فى قضية إهانة القضاء

رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من منتصر الزيات ، على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة فى قضية إهانة القضاء.

وكانت قد قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم بطره الدائرة 17، في القضية المعروفة إعلاميا بإهانة القضاء، بمعاقبة منتصر الزيات بغرامة مالية قدرها ٣٠ ألف جنيه.

وأسندت هيئة التحقيق إليه وإلى متهمين آخرين فى هذة القضية تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.

كتبت نجوى عبد العزيز