النقض ترفض تعديلات إجراءات الطعن أمامها

نجوى عبد العزيز قضت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، في اجتماعها، اليوم الأربعاء، برفض طلب العدول عن المبدأ القانوني الذي تضمنته بعض الأحكام التي قضت بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة. يذكر أن التعديلات تنص على: "ت

نجوى عبد العزيز

قضت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، في اجتماعها، اليوم الأربعاء، برفض طلب العدول عن المبدأ القانوني الذي تضمنته بعض الأحكام التي قضت بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

يذكر أن التعديلات تنص على: “تصدي محكمة النقض للطعون على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، حال نقضها، وعدم إعادتها مرة أخرى إلى الاستئناف”، وهو ما تسبب في خلاف بين دوائر المحكمة، حيث رأى البعض أنه كان يجب أولاً إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية تسمح بالتقاضي على درجتين بمحاكم الاستئناف ثم تتصدى “النقض” بعد ذلك للفصل في الطعون على الأحكام من أول مرة، إعمالًا لما نص عليه الدستور.