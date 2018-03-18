النقض تبرأ فاروق حسني من الكسب غير المشروع

نجوى عبد العزيز أصدرت محكمة النقض برئاسة المستشار الدكتور عبد الرحمن هيكل وعضوية المستشارين محمد عبده صالح وأحمد مصطفى ونبيلحكما نهائيا وباتا ببراءة وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الجنائي الصادر ببراء

نجوى عبد العزيز

أصدرت محكمة النقض برئاسة المستشار الدكتور عبد الرحمن هيكل وعضوية المستشارين محمد عبده صالح وأحمد مصطفى ونبيلحكما نهائيا وباتا ببراءة وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الجنائي الصادر ببراءة الوزير الأسبق.

سبق لجهاز الكسب غير المشروع أن أحال فاروق حسني إلى محكمة الجنايات بعدما أسند إليه أنه حصل لنفسه على كسب غير مشروع بلغ قدره 9 ملايين و813 ألفا و929 جنيها خلال الفترة من 13 أكتوبر من العام 1987 وحتى 31 يناير من العام 2011 مستغلا في ذلك نفوذ منصبه بصفته من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة كوزير للثقافة في ذلك الوقت.

كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، سبق وأصدرت حكما ببراءة فاروق حسني في شهر يناير 2013 في القضية التي اتهم فيها بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 9 ملايين و813 ألف جنيه، غير أن النيابة العامة قامت بتقديم طعن أمام محكمة النقض على حكم الجنايات ببراءة فاروق حسني، لتصدر المحكمة حكمها المتقدم برفض الطعن وتأييد البراءة.