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«النقض» تؤيد حكم تغريم محمد رمضان في «أزمة كابينة الطائرة»

أصدرت حكمها بإلزام محمد رمضان في دعوى الطيار أشرف أبو اليسر
المال - خاص 10:21 م, الخميس, 18 نوفمبر 21 10:21 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

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أصدرت محكمة النقض حكمها بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية ضد الفنان محمد رمضان، والمتضمن إلزامه بسداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقفه عن العمل عام 2019.

ورفضت المحكمة الطعن المقدم من محمد رمضان بوقف تنفيذ الحكم ليصبح حكم المحكمة الاقتصاديىة باتا ونهائيا فى القضية المعروفة بأزمة كابينة الطائرة.

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وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد سبق وأصدرت حكمها بإلزام محمد رمضان في دعوى الطيار أشرف أبو اليسر التى يطالب فيها الفنان بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء «أزمة صورة الطائرة»، بدفع 6 ملايين جنيه.

كتبت ـ نجوى عبد العزيز:

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بقلم المال - خاص

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