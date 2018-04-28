النقض تؤيد إعدام 6 متهمين في اقتحام مركز شرطة مطاي

نجوى عبد العزيزقضت محكمة النقض، برئاسة المستشار فرحان بطران، تأييد حكم الإعدام على 6 متهمين وبراءة 47 متهمًا آخرين في قضية أحداث اقتحام مركز شرطة مطاي.كما قررت المحكمة عدم جواز الطعن المقدم من اثنين من المتهمين، وهما أحمد رجب وعماد راضي، وسقوط الطعن المقدم من كل من 5 متهمين آخرين ضمن القضية، وبق

نجوى عبد العزيز

قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار فرحان بطران، تأييد حكم الإعدام على 6 متهمين وبراءة 47 متهمًا آخرين في قضية أحداث اقتحام مركز شرطة مطاي.

كما قررت المحكمة عدم جواز الطعن المقدم من اثنين من المتهمين، وهما أحمد رجب وعماد راضي، وسقوط الطعن المقدم من كل من 5 متهمين آخرين ضمن القضية، وبقبول الطعن المقدم من 47 متهمًا شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهم والمحكوم عليه أحمد الشوربجي الذي قضى بسقوط طعنه وقضى ببراءتهم جميعا مما نسب إليهم.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية في القضية، بعدما أسندت إليهم اشتراكهم في تجمهر مسلح بتاريخ 14 أغسطس 2013 أمام مركز شرطة مطاي، وقيامهم باقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وارتكابهم لجرائم قتل، علاوة على تخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه، وإتلاف الدفاتر والسجلات الرسمية، وتمكين المحبوسين داخله من الهرب، وسرقة الأسلحة والمهمات الأميرية بداخل المركز.