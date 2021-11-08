النقض تؤيد أحكام السجن المشدد لعناصر إرهابية بـ«أحداث جرجا»

تعود أحداث القضية إلى عام 2015 بدائرة مركز جرجا

نجوى عبد العزيز

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من 18 متهمًا على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالقضية المعروفة بأحداث عنف بمدينة جرجا بسوهاج بأحكام تتراوح من السجن المشدد 5 سنوات إلى 10 سنوات في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية في سوهاج وأيدت الأحكام الصادرة ضد المتهمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2015 بدائرة مركز جرجا عندما وجهت النيابة العامة بجنوب سوهاج، للمتهمين اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور.

وذلك بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام.