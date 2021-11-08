النقض تؤيد أحكام السجن المشدد لعناصر إرهابية بـ«أحداث جرجا»

نجوى عبد العزيز
رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من 18 متهمًا على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالقضية المعروفة بأحداث عنف بمدينة جرجا بسوهاج بأحكام تتراوح من السجن المشدد 5 سنوات إلى 10 سنوات في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية في سوهاج وأيدت الأحكام الصادرة ضد المتهمين.
تعود أحداث القضية إلى عام 2015 بدائرة مركز جرجا عندما وجهت النيابة العامة بجنوب سوهاج، للمتهمين اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور.
وذلك بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام.