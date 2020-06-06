«النقض» تؤيد أحكام الإعدام والمؤبد والمشدد فى حق متهمى اقتحام قسم حلوان

وقعت أحداث يوم 14 أغسطس من عام 2013 بالتزامن مع فض اعتصام رابعة

قضت محكمة النقض برفض الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام التى أصدرتها محكمة الجنايات فى القضية المعروفة باقتحام قسم شرطة حلوان والمتضمنة الإعدام والمؤبد والمشدد وجميع الأحكام الصادرة بحقهم فى القضية.

وقعت أحداث يوم 14 أغسطس من عام 2013 بالتزامن مع فض اعتصام رابعة نتج عن الأحداث استشهاد 3 من ضباط وأفراد قسم شرطة حلوان، ومقتل مواطنين تصادف مرورهم فى مكان الأحداث.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة تضرر مبنى القسم بالكامل من جراء اندلاع النار فيه، وتحطم نوافذ القسم بالكامل، وإتلاف وتدمير 20 سيارة تابعة للقسم، وتدمير 3 سيارات تابعة للمواطنين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المبانى العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت، فى أكتوبر 2017 حكمها بإعدام 7 متهمين، والمؤبد لـ50 آخرين فى القضية المعروفة باقتحام قسم شرطة حلوان، التى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

كتبت نجوى عبد العزيز