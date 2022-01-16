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«النقض» تؤجل طعون المتهمين فى قضية أحداث مسجد الفتح إلى 20 فبراير

لجلسة ٢٠ فبراير للحكم
المال - خاص 2:23 م, الأحد, 16 يناير 22 2:23 م, الأحد, 16 يناير 22

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قررت محكمة النقض ، حجز نظر طعن 38 متهما في أحداث مسجد الفتح لجلسة ٢٠ فبراير للحكم.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت بالسجن المؤبد، حضوريا على 22 متهمًا ، وغيابيا على 21 آخرين.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة حضوريا على 17 متهمًا، وبالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا على 54 متهما وغيابيا على 13 متهما، وبالسجن 10 سنوات غيابيا على 88 آخرين.

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وأحالت النيابة المتهمين بالقضية بتهم ارتكاب أفعال تخريبية بمحيط مسجد الفتح، والتجمهر والبلطجة يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.

كما أسندت إلى المتهمين تخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض حياة المواطنين للخطر.

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بقلم المال - خاص

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