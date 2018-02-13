النقد: مصر تختار الوقت والأسلوب المناسبين لتخفيض دعم الطاقة

سمر السيد:قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولى، إن اتخاذ أى إجراءات جديدة لتخفيض الدعم عن المحروقات، أمر تقرره الحكومة المصرية التى ستختار الوقت والأسلوب المناسبين لمعالجة تلك المسألة حتى نهاية برنامج الإصلاح الاقتصاد

سمر السيد:

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولى، إن اتخاذ أى إجراءات جديدة لتخفيض الدعم عن المحروقات، أمر تقرره الحكومة المصرية التى ستختار الوقت والأسلوب المناسبين لمعالجة تلك المسألة حتى نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادى مع الصندوق فى 2019. وتوصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى فى 11 نوفمبر 2016 بموجبه تحصل على 12 مليار دولار، لمدة 3 سنوات لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى.

وأضاف «أزعور» فى تصريحات للصحفيين، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات التى تنعقد فى دبى فى الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجارى، أن نظام دعم الطاقة القائم حسب ما أثبتته الدراسات يستفيد منه أصحاب الدخل المرتفع ولا يوجه للفئات الأكثر حاجة، وبالتالى تخفيضه وتحويل جزء من الإيرادات لرفع مستوى البرامج التى تدعم الفقراء مثل «تكافل وكرامة» وتعزيز وتوسيع الفئات المستفيدة وغيرها من الإجراءات التى ستساهم فى تخفيض الأعباء عن أصحاب الدخل المحدود والأكثر ضعفا.

كان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد قال – فى تصريحات صحفية سابقة – إن المنتجات البترولية لاتزال مدعومة، مشيراُ إلى أنه غير وارد رفع الأسعار خلال العام المالى الجارى، والمقرر أن ينتهى 30 يونيو المقبل.

وتضمنت وثائق صندوق النقد الدولى للمراجعة الثانية للاقتصاد المعلنة أواخر يناير الماضى، تسجيل دعم الطاقة بنهاية العام المالى الجارى (2017/2018 ) نحو 138.9 مليار جنيه، ينخفض بحلول العام المالى المقبل (2018/2019 ) لـ 65.6 مليار ، ويواصل هبوطه مسجلا 42.4 مليار فى (2019/2020) ثم 25.8 مليار فى (2020/2021) وانتهاء بـ 28.7 مليار فى (2021/2022.(

وأوضح «أزعور» ، أنه إذا تمكنت الحكومة من تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد والاستمرار فى مستويات نمو مرتفعة، سيؤدى ذلك إلى تأمين فرص عمل وتحسين الوضع المعيشى للطبقة المتوسطة.

وأكد أن تجاوز معدل النمو لنسبة %5.5 سنويا – حسبما أثبتت الدراسات – سيؤدى ليس فقط إلى المحافظة على الاستقرار فى سوق العمل الذى يدخله سنويا 700 ألف شخص، بل وحدوث تخفيض تدريجى فى معدلات البطالة وهو الهدف، مضيفاً أن مؤتمر الصندوق الأخير بمراكش الذى تم تنظيمه 29 يناير الماضى، كان قد خلص إلى أن استعادة النمو يتطلب مجموعة من الإصلاحات التى تهدف إلى خلق فرص عمل، والمساهمة فى هبوط مستوى البطالة وهذا الأمر ينطبق على عدد من الدول العربية غير النفطية التى يرتفع فيها عدد السكان.

وتنبأت وثائق صندوق النقد الخاصة بالمراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، بتراجع معدلات البطالة نهاية العام المالى الجارى (2018/2017)، لتسجل 11.2 % مقابل 11.8 % توقعات سابقة، على أن تستمر فى الانخفاض لتسجل 9.9 % بنهاية العام المالى المقبل (2019/2018).

وعدل صندوق النقد، من توقعاته لمعدل النمو فى تقرير المراجعة الثانية ، ليتضمن رفع نسبته فى العامين الماليين الجارى والمقبل، لتسجل نحو %4.8 بنهاية هذا العام ، مقابل التقديرات المعلنة فى المراجعة الأولى للاقتصاد فى سبتمبر الماضى، وهى %4.5 ، على أن يرتفع العام المالى المقبل إلى %5.5 مقابل 5.3 % تنبأ بها الصندوق سابقا.

وقال «أزعور»، إن الإصلاح الاقتصادى يعتبر مسارا وليس إجراء واحدا، موضحا أن المسار الإصلاحى يسير اليوم فى الاتجاه الصحيح، وقد تمكنت الحكومة والبنك المركزى من معالجة سريعة لمشكلة التضخم، وهناك التزام واضح من قبل «المركزى» فى هذا الاتجاه ، كما أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وبرامج تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر ضعفا، علاوة على إجراءات تحسين مناخ الاستثمار، وغيرها من الخطط التى ستساهم فى تمكين القطاع الخاصن وتحسين فرص العمل بشكل تدريجى، وبالتالى الوضع المعيشى للمواطن.

وذكر صندوق النقد فى تقرير المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، أن البرنامج يسير على الطريق الصحيح، متوقعا مزيد من التحسن مع انتعاش الاستثمارات والاستهلاك والصادرات وهبوط مستويات التضخم.

وأشار «أزعور»، إلى أن عودة الاقتصاد العالمى لحركته وتحسين المناخ الاستثمارى ورفع مستوى الثقة لدى المستثمر، سيساهم فى دفع المزيد من التدفقات المباشرة للسوق المحلية، مما سيؤدى إلى خلق فرص العمل وتحسين المعاشات والأجور.

وقال إن «المركزى» تبنى إجراءات مهمة ساهمت فى معالجة السوق النقدية، خلال المرحلة الماضية وتخفيض مستويات التضخم لـ 20 إلى %22 نزولا من أكثر من %30 بنهاية 2017، ومن المتوقع استمرار نسب التضخم فى التراجع تدريجيا خلال العام الجارى، وهذا إنجاز سيساهم فى تأمين الاستقرار وتخفيف الأعباء الاجتماعية، لأن التضخم هو الضريبة الأقل عدالة لأنه يطال الجميع.

وأضاف أن إجراءات «المركزى» رفعت مستوى الثقة عند المستثمرين ولدى المؤسسات المصرية، مؤكدا وجود تحسن تدريجى فى معدلات النمو، وارتفاع معدلات التحويلات، سواء كانت على شكل استثمارات أو تحويلات للمصريين المقيمين بالخارج.

وعن توقعاته بشأن قرار اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، لأسعار الفائدة المقرر بعد غد، قال«أزعور» إنه لا يمكن التوقع بذلك وهذا أمر تحدده اللجنة.

يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، ستبحث بعد غد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعدما كانت قد قررت تثبيتها فى 28 ديسمبر الماضى، عند %18.75 و%19.75 على التوالى.

وتابع «أزعور»: «السياسة النقدية المتبعة من»المركزى«المصرى حاليا صحيحة، تواكبها سياسة مالية جيدة من قبل وزارة المالية، تسعى لمعالجة العجز المالى فى الموازنة العامة للدولة، وتأمين مساحة مالية أوسع للمساهمة فى تطوير بعض البرامج الاجتماعية، وتخفيف الأعباء عن الشرائح الأكثر ضعفا، وتفاعل هذه السياسات يرفع الثقة ويحسن مناخ الاستثمار ويجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلية، وفى النهاية يحسن مستوى النشاط الاقتصادى لمصر.

وقال إن مصر لديها فرصة اليوم، للنهوض بالنظر لحجم الاقتصاد وموقعها الجغرافى، بجانب إمكانيات إعادة النشاط الاقتصادى العالمى وتحسن التجارة العالمية.

وأضاف أن تخفيض الدين الخارجى أو الداخلى، مرتبط بنسبة العجز المالى؛ فاليوم لايمكن تقليص مستويات الدين إلا بتخفيض معدلات العجز، وبالمقابل رفع مستوى النمو كإجراء تكميلى فى الاتجاه نفسه، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق هذين الهدفين فى برنامجها الإصلاحى القائم، ومما لاشك فيه أن عودة الاستقرار والثقة فى الاقتصاد شجعت المستثمرين الأجانب على الاستثمار بالأدوات المالية وهذا عنوان للثقة».

وتابع: «غير أن الأساس هو الاستمرار فى سياسة خفض العجز المالى التى ستسمح تدريجيا للحكومة بتخفيض مستوى الدين، وأن يكون للاقتصاد قدرة على النشاط أكثر، لأن التمويلات الموجودة ستوجه لصالح تمويل المشروعات».

وكانت وثائق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، قد توقعت ارتفاع حجم الدين الخارجى إلى 86.9 مليار دولار بنهاية العام المالى الجارى (2018/2017) مقابل 74 مليار دولار توقعات سابقة للصندوق، أثناء المراجعة الأولى عن الفترة نفسها ، ومقابل 79 مليار دولار تقديرات أولية بنهاية العام المالى المنتهى (2016/2017 ).

وحسب آخر التقارير الصادرة عن «المركزى» فى ديسمبر الماضى، سجل الدين العام المحلى بنهاية يونيو للعام المالى (2017/2016) %91.1 من الناتج الإجمالى، مرتفعا من 88.6 % فى مارس السابق عليه،وقفزت نسبة الدين الخارجى الحكومى من الناتج فى الربع الأول من العام المالى الجارى (2017/2018) إلى %16.2 مقابل %14.8 فى الربع الرابع من العام المالى السابق عليه.