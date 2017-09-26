النقد : مشاركة مؤسسات حكومية في التجارة يعوق القطاع الخاص

سمر السيد وهاجر عمران: أكد صندوق النقد الدولى اليوم الثلاثاء، أن الإصلاحات التى تقوم بها الحكومة المصرية الرامية إلى تحسين الحوكمة ومناخ الأعمال التجارية، وجذب الاستثمار ستستمر ، مشيرا إلى أن اللوائح المفرطة وعدم الشفافية ومتطلبات الترخيص الثقيلة، ونظام الإعسار…

سمر السيد وهاجر عمران:

أكد صندوق النقد الدولى اليوم الثلاثاء، أن الإصلاحات التى تقوم بها الحكومة المصرية الرامية إلى تحسين الحوكمة ومناخ الأعمال التجارية، وجذب الاستثمار ستستمر ، مشيرا إلى أن اللوائح المفرطة وعدم الشفافية ومتطلبات الترخيص الثقيلة، ونظام الإعسار العقابى، يخلق فرصا للفساد ويعوق بشكل كبير روح المبادرة.

وأضاف – في وثائق أول مراجعة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي – أن مشاركة الكيانات التابعة لإشراف جهة سيادية ” لمعالجة النقص العرضى فى المنتجات مع الكيانات التابعة لوزارات الصحة، فضلا عن التموين والتجارة الداخلية، من الممكن أن تعوق تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

وقال موظفو الصندوق إن تعزيز المنافسة وتحسين البنية الأساسية للسوق، من شأنه أن يساعد على معالجة أوجه القصور بالسوق التي تسببت فى هذا النقص، وتقلل من الحاجة الملحوظة إلى مشاركة هذه الكيانات المذكورة سابقاً فى التجارة ، وفى المستقبل ستكون هناك حاجة أيضا إلى تعزيز الحكم والشفافية والمساءلة من أجل الحد من نطاق الفساد.



