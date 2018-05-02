النقد: انحسار ضغوط التضخم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

سمر السيد:قال صندوق النقد الدولي، إن الضغوط التضخمية انحسرت فى الدول المستوردة بمنطقة الشرق وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، مع بقاء التضخم مستقرا بوجه عام عند مستوى 12%، وأرجع ذلك الانخفاض فى الأساس إلى انحسار تأثير العوامل غير المتكررة في مصر والسودان، وفي بعض الحالات التشديد النقدي بدول الأرد

سمر السيد:

قال صندوق النقد الدولي، إن الضغوط التضخمية انحسرت فى الدول المستوردة بمنطقة الشرق وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، مع بقاء التضخم مستقرا بوجه عام عند مستوى 12%، وأرجع ذلك الانخفاض فى الأساس إلى انحسار تأثير العوامل غير المتكررة في مصر والسودان، وفي بعض الحالات التشديد النقدي بدول الأردن وتونس أو حدوث انخفاض فى أسعار المواد الغذائية كالمغرب وباكستان .

أضاف الصندوق فى تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفانستان وباكستان، الصادر اليوم، أنه رغم تركة القروض المتعثرة المرتفعة، وإن كانت مستوياتها آخذة في التراجع؛ فقد ظلت القطاعات المصرفية بوجه عام مستقرة وتتمتع بمستويات جيدة من السيولة والرسملة، ولا يزال نمو الائتمان الخاص قويا نسبيا، حيث لم تتغير التطورات إلى حد كبير مقارنة بما ورد في عدد أكتوبر 2017 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي.

وأشار إلى أن عدة بلدان كمصر ولبنان والأردن وباكستان بدأت مؤخرا في اعتماد التكنولوجيا المالية لزيادة الشمول المالي، لافتاً إلى أنه لتعزيز صلابة الاقتصاد ينبغى أن تواصل السلطات جهودها لتقوية أطر التنظيم والرقابة بدول جيبوتى وموريتانيا وأنظمة الإعسار والإفلاس بمصر والأردن وتونس والمغرب.

وقال إنه يتعين على السلطات القُطرية كذلك توخي اليقظة وأن تكون مستعدة لمواءمة أطرها التنظيمية والرقابية مع مصادر الخطر الجديدة، بما في ذلك ما ينشأ مع اتساع نطاق التكنولوجيا المالية، إضافة إلى ذلك يتعين على البلدان تعزيز أطرها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسيساهم ذلك في مواكبتها للمعايير الدولية فى دول أفغانستان والصومال والسودان لضمان الحفاظ على الفرص المتاحة حاليا، وحصول القطاع الخاص على التمويل.