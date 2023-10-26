النقد المتداول خارج خزانة القطاع المصرفى يرتفع إلى 1.083 تريليون جنيه بنهاية يونيو

ارتفع النقد المتداول خارج خزانة القطاع المصرفي، بحسب بيانات البنك المركزي، إلى 1.083 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 1.022 تريليون خلال مايو الماضي.

فيما انخفضت ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي إلى نحو 445.529 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 529.408 مليار خلال مايو 2023.

قروض القطاع المصرفي

وارتفعت أرصدة الإقراض المقدمة للعملاء من البنوك إلى 4.718 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 3.490 تريليون بنهاية يونيو 2022، بزيادة قدرها 1.227 تريليون.

واستحوذت القروض الحكومية على 2.020 تريليون جنيه مقارنة مع 4.4 تريليون بنهاية مايو، مقسمة إلى 1.076 تريليون بالعملة المحلية، و943.9 مليار بالعملة الأجنبية.

فيما سجلت أرصدة القروض غير الحكومية 2.698 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 2.650 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقسمة إلى 2.253 تريليون جنيه بالعملة المحلية و444.7 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.