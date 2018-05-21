النقد العربى: سداد الفوائد محدد رئيسي لأمان الديون

المال ـ خاص:أكد صندوق النقد العربى، فى أحدث تقرير اقتصادى، صادر عن مجموعة الدول العربية لرصد أداء عام 2017، أنه تم احتساب مؤشر نسبة الدين الخارجى القائم إلى الناتج المحلى الإجمالى، لقياس عبء المديونية الخارجية، باعتبار أن هذه النسبة تدل على قدرة الاقتصاد على تحمل أعباء الدين العام الخارجى، وإمكاني

المال ـ خاص:

أكد صندوق النقد العربى، فى أحدث تقرير اقتصادى، صادر عن مجموعة الدول العربية لرصد أداء عام 2017، أنه تم احتساب مؤشر نسبة الدين الخارجى القائم إلى الناتج المحلى الإجمالى، لقياس عبء المديونية الخارجية، باعتبار أن هذه النسبة تدل على قدرة الاقتصاد على تحمل أعباء الدين العام الخارجى، وإمكانية استمراريته فى القيام بذلك.

وتم احتساب مؤشر نسبة خدمة الدين العام الخارجى إلى الصادرات من السلع والخدمات، والذى يقيس عبء المديونية الخارجية بدلالة قدرة الاقتصاد على تغطية خدمة مديونيته الخارجية بعائدات صادراته.

وفيما يتعلق بمؤشر نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى، فقد ارتفع فى الدول العربية المقترضة كمجموعة إلى نحو %26.8 خلال عام 2016 مقارنة بـ%22.4 فى عام 2015، ويعود ذلك إلى تباطؤ وتيرة نمو الناتج المحلى فى عدد من الدول العربية المقترضة، مقارنة بوتيرة النمو فى حجم الدين العام الخارجى.

وحسب التقرير، فقد ارتفعت أعباء خدمة الدين العام الخارجى فى مصر بنهاية عام 2016 بنسبة %20.6 لتصل إلى نحو 5.6 مليار دولار.

واعتبر التقرير أن قدرة الدول على سداد أعباء خدمة الدين السنوية، التى تمثل الفوائد وأقساط القروض، هى المحدد الأساسى لخطورة الدين العام الخارجى.

يشار إلى أن أعباء خدمة الدين بلغت فى مشروع موازنة العام المالى المقبل (2018/2019)، نحو 542.3 مليار جنيه، مرتفعة من 380.9 مليار فى مشروع موازنة العام المالى الجارى، وحسب البيان المالى للموازنة العامة الذى أعدته «المالية»، فإن حجم فوائد الدين ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة خلال آخر 5 سنوات.