النقد: الدين العام في مصر مرتفع ويشكل عبئا على الاقتصاد

سمر السيد:قال صندوق النقد الدولى، إنه لا تزال مستويات الدين العام مرتفعة، وتتجاوز 80% من إجمالي الناتج المحلي في عدد من البلدان المستوردة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأفغانستان وباكستان ، كمصر ولبنان والسودان، مشيرا إلى أن مثل هذه الأرصدة الضخمة من الدين العام تشكل عبئاً كبيراً على الا

سمر السيد:

قال صندوق النقد الدولى، إنه لا تزال مستويات الدين العام مرتفعة، وتتجاوز 80% من إجمالي الناتج المحلي في عدد من البلدان المستوردة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأفغانستان وباكستان ، كمصر ولبنان والسودان، مشيرا إلى أن مثل هذه الأرصدة الضخمة من الدين العام تشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد وتزاحم مدفوعات خدمة الدين النفقات المعززة للنمو.

وأضاف الصندوق فى تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان الصادر اليوم، أن مدفوعات الفائدة في المتوسط تتراوح بين 5% و10% من إجمالي الناتج المحلي في مصر ولبنان.

وأشار إلى أن هذه الأرصدة الضخمة من الديون تندرج ضمن مواطن الضعف الخارجي نظرا لأن الديون الخارجية تمثل جانبا كبيرا منها، وسوف يزداد هذا العبء مع احتمال ارتفاع تكاليف التمويل تماشيا مع التشديد المتوقع للسياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، خاصة في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي لا تزال تعاني من ارتفاع مستويات العجز كمصر ولبنان وضخامة الديون الخارجية قصيرة الأجل التي ينبغي إعادة تمويلها في مصر، ويبرز هذا الأمر أهمية الاستمرار في بذل الجهود لخفض الدين.