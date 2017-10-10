النقد الدولي: 3.6% ارتفاعا متوقعا بالاقتصاد العالمي نهاية 2017

- هبوط فى نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لـ2.6% هذا العامسمر السيد:توقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولى ارتفاع معدل النمو العالمى بنهاية العام الجارى مسجلاً 3.6% مقابل 3.2% فى 2016، ويواصل ارتفاعه ليصل إلى 3.7% فى 2018.وجاء فى التقرير الصادر اليوم بعنوان "البحث عن النمو المستدا

– هبوط فى نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لـ2.6% هذا العام



سمر السيد:

توقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولى ارتفاع معدل النمو العالمى بنهاية العام الجارى مسجلاً 3.6% مقابل 3.2% فى 2016، ويواصل ارتفاعه ليصل إلى 3.7% فى 2018.

وجاء فى التقرير الصادر اليوم بعنوان “البحث عن النمو المستدام… انتعاش قصير الأجل، تحديات طويلة الأمد” أن النمو سيرتفع فى عدد من الاقتصادات المتطورة كالولايات المتحدة ومنطقة اليورو، خاصة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بجانب اليابان وكندا، بينما ينخفض نمو المملكة المتحدة بنسبة ضئيلة مسجلاً 1.7% مقابل 1.8% العام الماضى.

كما سيرتفع نمو دول الكومنولث إلى 2.1% مقابل 0.4% نهاية 2016، وسيسجل نمو الاقتصادات المتقدمة والناشئة بآسيا نحو 6.5% نهاية هذا العام مقابل 6.4% فى فترة المقارنة السابق ذكرها.

فى حين دول الكاريبى وأمريكا اللاتينية فسيسجل نمو الناتج المحلى بها نسبة 1.2% مرتفعاً من -0.9% العام الماضى.

وذكر التقرير أن معدل النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان سينخفض بنهاية العام الجارى ليسجل 2.6% مقابل 5% من نفس الفترة فى العام الماضى، مشيرا إلى أن هذه النسبة سترتفع فى العام المقبل إلى 3.5%.

وأضاف أن نمو الناتج المحلى للدول المصدرة للنفط سينخفض أيضا نهاية العام لـ1.7% من 5.6% فى 2016، متوقعا ارتفاعه بنهاية العام المقبل إلى 3%.

وأوضح أن النمو المتوقع للسعودية سيصل إلى 0.1% هذا العام منخفضاً من 1.7% لكن ما يلبث أن يرتفع بنسبة ضئيلة لـ1.1% فى 2018، بينما سينخفض نمو الناتج المحلى الإماراتى بنهاية العام مسجلاً 1.3% من 3% فى 2016، ويرتفع إلى 3.4% فى العام المقبل.

وتوقع الصندوق هبوط معدل النمو فى إيران بصورة كبيرة من 12.5.% فى العام الماضى لـ3.5% نهاية هذا العام يرتفع إلى 3.8% فى 2018، مشيراً إلى أن النمو فى الجزائر سيسجل نسبة 1.5% نهاية 2017 منخفضا من 3.3% ويواصل انخفاضه على عكس باقى الدول الأخرى فى العام المقبل لـ0.8%.

أضاف أن نمو الناتج المحلى بالكويت سيهبط بنهاية العام الجارى مسجلاً 2.1% مقابل 2.5% نهاية العام الماضى يرتفع إلى 4.1% العام المقبل.

تابع تقرير الصندوق: من المتوقع أن ينخفض نمو العراق بشده ليصل إلى 0.4% نهاية هذا العام من 11% نهاية العام الماضى، وسيبدأ التعافى العام المقبل ليسجل 2.9%، مضيفاً ان نمو الناتج المحلى القطرى سيرتفع على عكس باقى دول مجلس التعاون الخليجى السابقة “السعودية والإمارات والكويت” ليسجل 2.5% نهاية العام من 2.2%، وسيستمر فى الصعود مسجلاً 3.1% العام المقبل.