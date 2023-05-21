«النقد الدولي» يكشف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في روسيا العام الماضي

تجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في روسيا 15 ألف دولار عام 2022 ، مقتربا من المستوى القياسي الذي سجله في عام 2013، حسبما ورد في تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي.

وأشارت وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية إلى أنه بحسب بيانات صندوق النقد الدولي بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في روسيا نهاية العام الماضي 15.44 ألف دولار، أي أنه ارتفع خلال العام بنسبة 22.3% بــ 2.82 ألف دولار.

وكان هذا أعلى مستوى منذ عام 2013، عندما كان 15.93 ألف دولار.

يُذكر أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية العام الماضي بلغ أكثر من 65 ألف دولار.

ومن بين 100 دولة شملتها البيانات، هناك 74 دولة ارتفع فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

وكانت أقوى زيادة في غيانا (89.1%)، وأرمينيا (40.6%)، وجورجيا (33.4%)، والكويت (32.7%)، وسيشيل (31%). وشهدت 25 دولة أخرى تراجع هذا المؤشر، منها 19 دولة في أوروبا.

وحدث أكبر انخفاض في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العالم في اليابان (-15.2%)، والسويد (-8.6%)، وكوريا (-7.9%).