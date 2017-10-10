النقد الدولي يدعو إلى زيادة الإنفاق على البنية التحتية والتعليم

هاجر عمران:دعا موريس أوبسفيلد، مدير إدارة البحوث لدى صندوق النقد الدولى، إلى زيادة الإنفاق على البنية التحتية والتعليم وتعزيز إجراءات الضبط المالى والاستثمار فى الموارد البشرية والتدريب لتحقيق التحول الاقتصادى طويل الأجل، ورفع الإنتاجية، ومعالجة بطالة الشباب المفرطة، والتى تعانى منها الكثير من الب

هاجر عمران:

دعا موريس أوبسفيلد، مدير إدارة البحوث لدى صندوق النقد الدولى، إلى زيادة الإنفاق على البنية التحتية والتعليم وتعزيز إجراءات الضبط المالى والاستثمار فى الموارد البشرية والتدريب لتحقيق التحول الاقتصادى طويل الأجل، ورفع الإنتاجية، ومعالجة بطالة الشباب المفرطة، والتى تعانى منها الكثير من البلدان إلى جانب رفع حصة العمالة من الدخل.

وأكد أوبسفيلد- خلال المؤتمر الذى عقده اليوم فى العاصمة الأمريكية واشنطن بمناسبة إطلاق تقرير آفاق الاقتصاد العالمى- ضرورة تحسين العمل على شبكات الأمان الاجتماعى، ومواجهة المجاعات والأمراض المعدية.

وأشار إلى أن التضخم انخفض بشكل محير فى عدد من الدول بسبب فجوات الناتج مثل المملكة المتحدة، إلا أن الولايات المتحدة نجحت فى الإبقاء على التوقعات التضخمية، وكانت الأقرب إلى الهدف بسبب المواءمات التى يقوم بها البنك الفيدرالى الأمريكى بموازنة النمو مقابل التضخم.