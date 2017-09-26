النقد الدولي: معدل كفاية البنوك المحلية أعلى من متطلبات بازل

الصندوق: القطاع المصرفي يتمتع بالصحة والصمود.. والسيولة كافية سمر السيد وهاجر عمران: قال صندوق النقد الدولى، إن البنوك العاملة بالسوق المحلية نجحت في الانتقال إلى تعويم نظام سعر الصرف، وظل إجمالى كفاية رأسمالها عند 14.9% فى شهر مارس 2017…

الصندوق: القطاع المصرفي يتمتع بالصحة والصمود.. والسيولة كافية



سمر السيد وهاجر عمران:

قال صندوق النقد الدولى، إن البنوك العاملة بالسوق المحلية نجحت في الانتقال إلى تعويم نظام سعر الصرف، وظل إجمالى كفاية رأسمالها عند 14.9% فى شهر مارس 2017 أعلى من المعايير الاحترازية ومتطلبات بازل، وقد كان ذلك ممكناً بفضل الربحية العالية للبنوك، والحواجز الرأسمالية الكافية، وتقييد توزيعات الأرباح وسماح البنك المركزى بإدراج أرباح السنة الحالية في حساب نسبة كفاية رأس المال.

وأضاف الصندوق أن نسبة السيولة بالعملة المحلية انخفضت بشكل طفيف، لكنها ظلت أعلى من الحدود التنظيمية فيما تحسنت بالعملات الأجنبية، لافتاً إلى أنه رغم انخفاض قيمة الجنيه، لا تزال القروض المتعثرة منخفضة عند 5.7% من إجمالي القروض، إذ إن غالبية إقراض العملات الأجنبية يكون للمقترضين الذين لديهم عائدات من العملات الأجنبية.

وتابع: تضمن متطلبات تصنيف قروض البنك المركزي الصارمة تقديم التقارير الكافية وتوفير مخصصات عالية بنسبة 91.5%، ومن شأن مزيج من انخفاض قيمة الجنيه والتضخم وارتفاع أسعار الفائدة أن يؤثر على جودة الأصول لكن ينبغي أن تظل الأرباح التشغيلية كافية لاستيعاب وامتصاص انخفاض قيمة القروض المحتملة.

وأوضح أن التقييم الذي أجرته البعثة على كل البنوك المصرية أثبت أن القطاع المصرفى يتمتع بالصحة والقدرة على الصمود أمام الصدمات المعتدلة، مضيفا أن مخزون رأس المال والسيولة يعتبران كافيين لتحمل المزيد من الانخفاض المعتدل وارتفاع أسعار الفائدة رغم تعرض البنوك الكبير للضمانات المالية الحكومية.

وأضاف أنه في ظل غياب سوق نشطة للسندات الحكومية تقلص الحيازات الكبيرة للضمانات والأوراق المالية الحكومية، ومخاطر أسعار الفائدة والسيولة، فإن إعادة تصنيف سندات الخزانة من قبل البنوك من متاحة للبيع إلى محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق أدى إلى تقليل خسائر البنوك من ارتفاع سعر الفائدة في نوفمبر الماضى بواقع 300 نقطة أساس فى نوفمبر الماضى.

ولفت إلى أن مخاطر السيولة في العملات المحلية والأجنبية تقلل من المخاطر الناتجة عن إعادة التصنيف، ومع ذلك فإن التقييم كشف أيضا نقاط الضعف في عدد قليل من البنوك الصغيرة والتى تمثلت فى امتلاكها معدلات كفاية رأس مال وجودة أصول وربحية أقل من متوسطات القطاع، لكن هذه البنوك تخضع لمراقبة دقيقة من البنك المركزي ولا تشكل مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي نظرا لحصتهم السوقية الصغيرة.