النقد الدولي: تعافي الاقتصاد العالمي مستمر ويسير بصورة أسرع

هاجر عمران:قال موريس أوبسفيلد، مدير إدارة البحوث لدى صندوق النقد الدولى: إن الصندوق رفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى خلال آخر عدد من تقرير آفاق الاقتصاد إلى 3.6% خلال العام الحالى، و3.7 العام المقبل بزيادة 0.1% مقارنة بالتنبؤات السابقة.وأضاف خلال المؤتمر الذى عقده اليوم لإطلاق تقرير آفاق الاقتص

هاجر عمران:

قال موريس أوبسفيلد، مدير إدارة البحوث لدى صندوق النقد الدولى: إن الصندوق رفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى خلال آخر عدد من تقرير آفاق الاقتصاد إلى 3.6% خلال العام الحالى، و3.7 العام المقبل بزيادة 0.1% مقارنة بالتنبؤات السابقة.

وأضاف خلال المؤتمر الذى عقده اليوم لإطلاق تقرير آفاق الاقتصاد العالمى أن التوقعات تظل أعلى من المحقق فى 2016، وهى السنة التى سجلت أدنى مستويات نمو منذ الأزمة المالية العالمية.

وأرجع التعديل الإيجابى إلى الدول الأكبر نسبيا إلى جانب تحسن الأوضاع فى الاقتصادات النامية إلا أنه أكد أن نصيب الفرد من الدخل ظل دون تغيير، مشيرا إلى أن الفرصة سانحة لتنفيذ السياسات الطموحة.

وتابع: ينبغى أن يتحين صناع السياسات هذه الللحظة لتحقيق النمو؛ لأن الفرصة لن تظل موجودة للأبد.