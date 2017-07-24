النقد الدولي: تباطؤ شديد بنمو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

هاجر عمران وسمر السيد:توقع صندوق النقد الدولى فى تقرير تحديث آفاق النمو العالمى الذى أصدره اليوم الإثنين أن يشهد النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان تباطؤا شديدا في 2017، مرجعا ذلك إلى تباطؤ النشاط في البلدان المصدرة للنفط، إلا أنه توقع أن يتعافى مجددا في عام 2018.

هاجر عمران وسمر السيد:

توقع صندوق النقد الدولى فى تقرير تحديث آفاق النمو العالمى الذى أصدره اليوم الإثنين أن يشهد النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان تباطؤا شديدا في 2017، مرجعا ذلك إلى تباطؤ النشاط في البلدان المصدرة للنفط، إلا أنه توقع أن يتعافى مجددا في عام 2018.

ووفقا للتقرير الذى حصلت المال على نسخة منه لم يطرأ على التنبؤات فى التحديث الجديد أى تغيير عما ذكر فى إبريل 2017 ، ولكن التقديرات تشير إلى أن نتائج النمو كانت أقوى بكثير في 2016 نظرا لارتفاع النمو في إيران.

وتابع الصندوق: إذا ما انخفضت أسعار النفط مثلما حدث مؤخرا فمن الممكن أن يشكل ذلك عبئا أكبر على آفاق النمو للبلدان المصدرة للنفط في المنطقة.

وأضاف : في إفريقيا جنوب الصحراء، لا تزال آفاق النمو محفوفة بالتحديات و من المتوقع أن يرتفع النمو في 2017 و 2018 ،ولكن نصيب الفرد سيعود بالكاد إلى مستويات موجبة هذا العام بالنسبة للمنطقة ككل ، بينما سيظل سالبا في ثلث بلدان المنطقة تقريبا.

وتأتي الزيادة الطفيفة في توقعات النمو لعام 2017 مقارنة بعدد إبريل 2017 من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” انعكاسا للتحسن المحدود في آفاق النمو لجنوب إفريقيا التي تشهد محصولا زراعيا وفيرا في الوقت الراهن بفضل زيادة سقوط الأمطار وزيادة الإنتاج التعديني بدافع من التحسن المعتدل في أسعار السلع الأولية.

غير أن الافاق لا تزال صعبة بالنسبة لجنوب إفريقيا، و مع ارتفاع عدم اليقين السياسى وضعف ثقة المستهلكين والأعمال ، ومن ثم خفضت توقعات النمو المقدرة لها فى عام 2018.