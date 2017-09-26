النقد الدولي: المركزي يضع ضوابط لتوفير السيولة في الطوارئ

سمر السيد وهاجر عمران: قال صندوق النقد الدولى إن البنك المركزي سيعزز المساعدة في السيولة الطارئة وأطر قراراته خاصة، وأن الممارسة الحالية له فى تقديم قروض ثانوية للدولة لتعزيز رأس مالها يشوه السياسة النقدية ويمكن أن يؤدى إلى تضارب المصالح.…

سمر السيد وهاجر عمران:

قال صندوق النقد الدولى إن البنك المركزي سيعزز المساعدة في السيولة الطارئة وأطر قراراته خاصة، وأن الممارسة الحالية له فى تقديم قروض ثانوية للدولة لتعزيز رأس مالها يشوه السياسة النقدية ويمكن أن يؤدى إلى تضارب المصالح.

وأضاف الصندوق أن وزارة المالية ستضع مع البنك المركزى قواعد واضحة بشأن نشر الأموال العامة للحفاظ على الاستقرار المالى، كما أن المركزى يخطط لتنفيذ أطر جديدة للمساعدة في توفير السيولة في حالات الطوارئ وأطر لتسوية البنوك ضمن أفضل الممارسات الدولية، وسيتطلب ذلك إدخال تعديلات على قانون البنك المركزي.